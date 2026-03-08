De ce nu ar trebui să renunțăm la scrisul de mână în școli

De-a lungul timpului, scrisul de mână a fost strâns legat de procesul de învățare. În prezent, elevii și studenții alternează între caiete și dispozitive digitale, însă studiile sugerează că aceste metode nu au același impact asupra memoriei, mai arată The Conversation.

Cercetările au arătat că studenții care își iau notițele de mână reușesc să răspundă mai bine la întrebări analitice decât cei care tastează pe laptop. Alte studii indică faptul că informațiile scrise manual sunt reținute mai mult timp decât cele tastate.

De asemenea, utilizarea AI-ului încă din etapa de redactare a unui text poate reduce capacitatea elevilor de a-și aminti informațiile, comparativ cu situația în care aceștia își construiesc singuri ideile.

Un experiment realizat cu studenți care au scris atât texte de mână, cât și texte la calculator a arătat diferențe interesante. Deși structura și organizarea textelor au fost similare în ambele cazuri, lucrările scrise de mână au prezentat o diversitate lexicală mai mare. În schimb, textele tastate au avut un vocabular mai limitat.

Aceste rezultate sugerează că procesul de scriere manuală poate încuraja o exprimare mai variată și mai atentă.

Trecerea către mediul digital a schimbat modul în care oamenii scriu. Tastarea implică o interacțiune diferită cu textul. Utilizatorul scrie pe tastatură, dar urmărește textul pe ecran. Asta înseamnă că procesul are loc în două spații distincte.

În schimb, scrierea de mână are loc într-un singur spațiu: pe hârtie. Această diferență influențează modul în care oamenii planifică, redactează și revizuiesc textele. Din acest motiv, scrierea pe tastatură trebuie și ea învățată și exersată, la fel ca scrierea de mână.

Specialiștii susțin că soluția nu este renunțarea la tehnologie, ci găsirea unui echilibru între metodele tradiționale și cele digitale. Scrisul de mână are un rol important în dezvoltarea abilităților cognitive și lingvistice, în timp ce competențele digitale devin esențiale într-o lume dominată de tehnologie.

Prin urmare, în școli ar trebui încurajată folosirea ambelor metode, astfel încât elevii să beneficieze atât de avantajele scrisului de mână, cât și de cele ale instrumentelor digitale.

(sursa: Mediafax)