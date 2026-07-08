Rezultate Bacalaureat 2026: Unde au învățat elevii care au obținut media 10

Datele publicate de Ministerul Educației și Cercetării sunt valabile înainte de soluționarea contestațiilor și indică o creștere atât a numărului de medii maxime, cât și a rezultatelor foarte bune obținute de elevii promoției 2026.

Orașul cu cele mai multe medii de 10

Bucureștiul conduce clasamentul național, cu 12 medii de 10, în creștere față de cele opt înregistrate în sesiunea de Bacalaureat din 2025.

Pe locul al doilea se află județul Cluj, cu 4 medii maxime, urmat de județul Iași, unde 3 absolvenți au încheiat examenul cu media 10.

Câte două medii de 10 au fost obținute în județele Suceava, Bacău, Vrancea, Galați, Dâmbovița, Hunedoara, Buzău și Dolj.

În județele Sibiu, Mureș, Argeș, Prahova, Arad, Timiș, Gorj, Constanța și Olt a fost înregistrată câte o singură medie de 10.

Care au fost cele mai multe medii

Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, cel mai numeros segment de note este al mediilor cuprinse între 9,00 și 9,49.

În această categorie se regăsesc 16.217 candidați, ceea ce confirmă numărul ridicat de rezultate foarte bune înregistrate la sesiunea iunie–iulie 2026.

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Când se depun contestațiile

Rezultatele afișate sunt provizorii și pot fi modificate după soluționarea contestațiilor.

Pentru al doilea an consecutiv, candidații pot solicita mai întâi vizualizarea lucrărilor, înainte de a decide dacă depun contestație. Cererile pentru vizualizare pot fi depuse pe 7 iulie, iar contestațiile pot fi înregistrate în perioada 7–9 iulie 2026.

Rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2026 vor fi publicate după încheierea procesului de reevaluare a lucrărilor.

Creșterea numărului de medii de 10 și a rezultatelor de peste nota 9 confirmă o evoluție pozitivă față de sesiunea precedentă și evidențiază performanțele obținute de absolvenții promoției 2026, potrivit a1.ro.