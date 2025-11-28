Scandal în educație: Profesorii acuză că noua programă de liceu este cu jumătate de secol în urmă

Scade interesul elevilor pentru literatură

Profesorii acuză faptul că noile programe, mai ales la limba română, sunt depășite și le recomandă elevilor autori greoi, în locul operelor mai moderne care i-ar putea atrage spre lectură.​

Multe cadre didactice susțin astfel că schimbările scad interesul elevilor pentru literatură.

„Se va distruge tot ce a fost bun construit. În primul rând, interesul copiilor pentru lectură! În momentul de faţă, să îl pui pe copil în faţa unui text de Neculce, nu va înţelege termenii, îi va fi greu, nu va putea să citească mai mult de un fragmenţel!”, explică profesoara de limba română, Ionela Neagoe.

De asemenea, profesorii reclamă lipsa consultării reale în procesul de elaborare a noilor programe și spun că propunerile lor au fost ignorate.​

Matematica se întoarce în 1978

Și la matematică a apărut o controoversă. Programa din clasa a XII-a ar fi identică cu cea din 1978, iar specialiștii acuză o tendință conservatoare, care nu ține cont de nevoile actuale ale elevilor.

În pofida obiectivelor Ministerului Educației de modernizare și de adaptare la standarde europene, profesorii se tem că reforma va duce la desființarea unor ore și la plecarea cadrelor didactice.​

Elevii, pe de altă parte, vor teme mai actuale, cum ar fi cele despre inteligența artificială și dezvoltare personală.

Implementarea noilor programe va implica elaborarea de manuale și formarea cadrelor didactice în perioada următoare, potrivit observatornews.ro.