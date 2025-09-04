x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Educatie Ministrul Educației a anunțat când începe școala

Ministrul Educației a anunțat când începe școala

de Redacția Jurnalul    |    04 Sep 2025   •   21:26
Ministrul Educației a anunțat când începe școala
Sursa foto: Antena3 CNN

Ministerul Educației Daniel David este categoric: școala începe luni. „Esența unui profesor, când are un copil în fața școlii, îl cheamă în clasă”.

„Am văzut discuțiile în spațiul public, așa cum am spus de fiecare dată, indiferent de discuții, esența unui profesor, că o fi sindicalist sau nesindicalist, că este mai mulțumit sau mai nemulțumit de ceea ce se întâmplă, când are un copil în fața școlii, îl invită în școală și în sala de clasă. Asta este, ca să spun așa, dincolo de aspectul legal. Este o chestie de morală”, a spus Daniel David, joi seara, la Digi24.

Ministerul Educației nu crede că sunt profesori care ar putea refuza accesul elevilor.

„Așa că sunt optimist pentru faptul că vom începe lunii școala, asta fără să anuleze, așa cum ați spus, nemulțumirile pe care le văd în sistem, care vin și din partea mea, dar școala începe luni”, a precizat ministrul.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: scoala daniel david
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri