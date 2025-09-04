Ministrul Educației a anunțat când începe școala

„Am văzut discuțiile în spațiul public, așa cum am spus de fiecare dată, indiferent de discuții, esența unui profesor, că o fi sindicalist sau nesindicalist, că este mai mulțumit sau mai nemulțumit de ceea ce se întâmplă, când are un copil în fața școlii, îl invită în școală și în sala de clasă. Asta este, ca să spun așa, dincolo de aspectul legal. Este o chestie de morală”, a spus Daniel David, joi seara, la Digi24.

Ministerul Educației nu crede că sunt profesori care ar putea refuza accesul elevilor.

„Așa că sunt optimist pentru faptul că vom începe lunii școala, asta fără să anuleze, așa cum ați spus, nemulțumirile pe care le văd în sistem, care vin și din partea mea, dar școala începe luni”, a precizat ministrul.

(sursa: Mediafax)