În pragul grevei generale anunțate pentru luni, 22 mai, sindicaliștii din Educație spun că vor onora orice invitație la negocieri

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Națională Sindicală „Alma Mater“, în numele salariaților din învățământ, transmit, vineri, că vor onora orice invitație oficială la negocieri venită din partea Guvernului României.

„Din anul 2021, am tras foarte multe semnale de alarmă, am trimis zeci de scrisori și comunicate, am organizat mai multe acțiuni de protest, însă, de fiecare dată, discuțiile nu au avut rezultatul așteptat de membrii de sindicat. De cele mai multe ori, ni s-au făcut doar promisiuni, care nu au fost onorate”, spun sindicaliștii.

Mai mult, sindicaliștii spun că ei au făcut tot posibilul ca să nu se ajungă la acest protest extrem, greva generală, care va fi declanșată luni, 22 mai.

„În continuare suntem deschiși la negocieri, indiferent de ziua și ora la care suntem invitați”, mai spun ei.

Sindicaliștii cer majorarea salariilor personalului din învățământ, în conformitate cu importanța socială a muncii prestate, plecând de la principiul salariul profesorului debutant să fie cel puțin egal cu salariul mediu brut pe economie, salarizarea întregului personal didactic de predare urmând să se realizeze în mod progresiv, în raport de funcție, studii, vechime și grad didactic. Mai cer instituirea regulii indexării anuale a salariilor personalului plătit din fonduri publice, cu rata inflației; plata orelor suplimentare efectuate de personalul didactic auxiliar și nedidactic; acordarea sporurilor pentru condiții de muncă personalului din învățământ; acordarea drepturilor prevăzute în legislația în vigoare și contractele colective de muncă aplicabile (decontarea navetei, plata indemnizației de instalare, acordarea concediului de odihnă suplimentar, compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat etc.); creșterea anuală a investițiilor în învățământ, pentru îmbunătățirea bazei materiale și a infrastructurii; renunțarea la aplicația EduSal și înlocuirea acesteia cu un program informatic de salarizare gestionat și administrat de Ministerul Educației.

(sursa: Mediafax)