Sprijin pentru elevii vulnerabili. Vouchere de 500 de lei vor fi acordate în anul școlar 2025-2026

Programul ese parte a proiectului „Sprijin educațional pentru preșcolari și elevi dezavantajați”, finanțat prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027, și oferă tichete sociale pe suport electronic ce pot fi utilizate exclusiv pentru achiziția de rechizite și articole de îmbrăcăminte necesare frecventării școlii și grădiniței.

Circa 660.000 de elevi vor beneficia de vouchere

Dragoș Pâslaru a subliniat că sprijinul financiar este important pentru prevenirea abandonului școlar, fiind aliniat cu Planul Național de Reducere a Abandonului Școlar, parte din PNRR. Nu au fost detaliate eventuale schimbări ale condițiilor de acordare a voucherelor.

Anul acesta, o problemă recurentă rămâne întârzierea acordării fondurilor către elevi – în anii precedenți sumele destinate au ajuns la beneficiari după începerea școlii, ceea ce a creat dificultăți în achiziția rechizitelor la timp.

În anul școlar 2024-2025, peste 669.000 de elevi au fost eligibili, însă bugetul inițial a fost epuizat din cauza creșterii numărului de beneficiari, conform anunțurilor Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE). În martie, MIPE a comunicat că se negociază la Comisia Europeană suplimentarea fondurilor necesare alimentării tuturor cardurilor restante.

Voucherele educaționale au o valabilitate de un an de la data emiterii și sunt oferite o singură dată pe an școlar, sub formă unei tranșe unice de 500 de lei. Utilizarea lor este strict limitată la magazine și unități aprobate de pe teritoriul României, fără posibilitatea retragerii de numerar sau preschimbare în bani.

Programul permite depunerea cererilor pe tot parcursul anului școlar, iar numărul beneficiarilor a crescut constant de la lansarea sa, dublându-se între anul școlar 2022-2023 și 2023-2024. Totuși, există incertitudini privind încărcarea tuturor cardurilor pentru anul curent, iar continuitatea programului pe termen lung depinde de aprobarea și menținerea finanțării europene nerambursabile.

De menționat că viitoarea ordonanță de urgență fiscală condiționează acordarea tichetele sociale de „decontarea integrală” din fonduri externe nerambursabile, ceea ce ar putea afecta continuarea sprijinului începând cu anul 2025, potrivit edupedu.ro.