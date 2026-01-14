Studenții vor să discute cu Bolojan, după numirea acestuia ca interimar la Ministerul Educației

Studenții vor să discute cu premierul despre bugetul pentru educație și cercetare în anul 2026, burse și transport pentru studenți, dar și despre declarațiile legate de reducerea cifrei de școlarizare din învățământul superior și diminuarea ﬁnanțării universităților.

Astfel, alianța a solicitat o audiență la Ilie Bolojan.

ANOSR consideră că un dialog onest, bazat pe date și argumente solide reprezintă un act de responsabilitate și respect față de comunitatea de studenți și sistemul de educație din România, „atitudine cu care așteptăm să trateze Prim-ministrul României solicitarea noastră de audiență”.

Studenții amintesc că România se clasează sub media europeană când vine vorba de sprijinul acordat studenților în contextul învățământului terțiar, cu un procent de doar 10% din veniturile lunare ale studenților.

„De asemenea, având în vedere faptul că Uniunea Europeană și-a asumat atingerea țintei de 50% din populația cu vârsta cuprinsă între 25 și 34 în privința absolvirii de învățământ terțiar până în anul 2030, în prezent România ﬁind în anul 2024 pe ultimul loc la nivel european cu un procent de doar 23,2%, mai mic cu 8,4% decât a următoarei clasate, considerăm că o decizie de reducere a ﬁnanțării învățământului superior și reducere a cifrei de școlarizare acționează împotriva dezvoltării sistemului de educație și a obiectivelor statului român”, arată alianța studenților.

ANOSR susține că problemele din zona învățământului superior, în special cele care țin de accesibilitatea tinerilor la studiile superioare și care au fost accentuate de deciziile din ultimul an, sunt de interes major, ﬁind necesară o atenție sporită pentru ﬁnanțarea corectă a educației și cercetării.

(sursa: Mediafax)