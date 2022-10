UPDATE PNL a votat-o pe Ligia Deca pentru portofoliul de la Educație

PNL s-a reunit, astăzi, pentru a nominaliza o persoană pentru funcția de ministru al Educației, la numai 4 zile de la demisia lui Sorin Cîmpeanu.

Ședința Biroului Permanent al PNL a început, astăzi, la ora 11.00, și era de așteptat să se anunțe propunerea pentru această funcție, în persoana Ligiei Deca. potrivit unor surse din partid. Aceasta va fi votată și comunicată apoi liderilor coaliției de guvernare PSD-UDMR. Ulterior, președintele Klaus Iohannis va semna decretul de numire.

În prezent, interimatul funcției este asigurat de ministrul Digitalizării, Sebastian Burduja, după ce și-a dat demisia Sorin Cîmpeanu, pe 30 septembrie 2022, în urma unor acuzații de plagiat. Interimatul poate fi exrcitat timp de maximum 45 de zile de la demisia ministrului.

Însă discuțiile pentru persoana care va prelua portofoliul de la educație s-au aprins după ce secretarul general al ministerului, Ioana Lazăr, și secretarul de stat responsabil de învățământul universitar, Gigel Paraschiv, apropiați ai lui Sorin Cîmpeanu, ar fi obținut promisiunea de menținere în instituție din partea premierului Nicolae Ciucă, scrie edupedu.ro. Totodată, consilierul fostului ministru, Rady Szekely ar fi făcut schimb de birouri cu Ioana Lazăr, pentru ca prezența acesteia din urmă să fie mai atenuată.

Cine este Ligia Deca

Ligia Deca are 40 de ani și are doctoratul în științe politice, pbținut în 2016 de Universitatea din Luxemburg, Este absolventă a unui program postdoctoral la New Europe College, potrivit Administrației Prezidențiale.

A coordonat Secretariatul Procesului Bologna, între 2010-2012, gestionând organizarea Conferinței miniștrilor Educației din statele membre ale European Higher Education Area.

A fost expert în domeniul politicilor publice în perioada 2012-2015, precum și profesor asociat la Universitatea de Vest Timișoara 2014-2015 și SNSPA 2019-2021.

A colaborat cu Consiliul Europei şi Comisia Europeană. A fost invitată, în 2014, să facă parte din Grupul de Experți „Știința în educație”, înființat la inițiativa Comisiei Europene. A fost membru al Boardului Executiv al Comisiei Fulbright în România, între 2017-2020.

A fost numită consilier de stat în iunie 2015 iar în decembrie 2019 a devenit consilier prezidențial pentru educație și cercetare.

Elevii vor un ministru integru, profesionist și curajos

Consiliul Naţional al Elevilor cere preşedintelui Klaus Iohannis şi premierului Nicolae Ciucă un nou ministru al Educaţiei după criterii de integritate, profesionalism, care să se țină departe de partizantele politice și să facă reforme reale.

"Consiliul Naţional al Elevilor a solicitat prim-ministrului şi preşedintelui României să trateze cu maximă responsabilitate situaţia în care ne aflăm şi să numească, în cel mai scurt timp posibil, un nou ministru, care să îndeplinească următoarele criterii: să fie o persoană integră, ale cărei competenţe profesionale să nu poată fi puse în nicio secundă sub semnul întrebării, să fie o persoană cu o viziune bine întipărită în minte despre modul în care sistemul de educaţie ar trebui să arate în viitor, să fie o persoană care se poate menţine departe de orice ingerinţe politice care afectează şi acum învăţământul, să fie o persoană care înţelege necesitatea implementării unei reforme reale şi curajoase în sistem şi, nu în ultimul rând, să fie o persoană care înţelege nevoia unui parteneriat solid cu cei mai importanţi actori implicaţi în actul educaţional: elevi, profesori şi părinţi", se aratî în comunicatul consiliului.