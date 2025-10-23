Vacanța de toamnă 2025: Cum să menții echilibrul între relaxare și activitate

Activități pentru copii

Psihologii avertizează că vacanța trebuie să fie un timp real de reconectare și relaxare. Psihologul Aida Ivan recomandă părinților să se implice activ alături de copii pentru a crea momente de joacă și reconectare.

Printre activitățile sugerate sunt lecturile adaptate vârstei, plimbările în natură, participarea la ateliere creative și vizitele la muzee. Mișcarea și interacțiunea autentică sunt esențiale pentru contribuția la bunăstarea copiilor.

„O oră petrecută în parc, o seară de gătit în familie sau un joc de societate pot consolida legături și pot oferi copiilor amintiri de durată. Nu e nevoie de planuri costisitoare, ci doar de timp și atenție”, explică Aida Ivan pentru a1.ro.

Provocări pentru părinți

Mulți părinți se confruntă cu provocarea de a echilibra timpul de relaxare cu cel de activitate pentru copii. Entuziasmul inițial poate lăsa loc plictiselii, astfel că petrecerea timpului la bunici, dar și participarea la ateliere, practicarea sportului sau întâlnirea cu prietenii îi pot ajuta pe copii să se relaxeze și să se bucure de timpul liber.