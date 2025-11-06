Vești bune pentru elevii defavorizați. Când vor primi 500 de lei pe cardurile educaționale

Acestea vor fi încărcate în luna noiembrie, într-un proces care se va desfășura în două etape.

Elevii care dețin deja carduri, plățile vor începe în luna noiembrie 2025, iar cei care primesc carduri noi, alocările se vor face în luna decembrie 2025, după emiterea acestora.

În ce condiții se dau banii

Programul vizează preșcolarii și elevii dezavantajați din învățământul primar și gimnazial de stat care primesc tichete sociale pe suport electronic, în valoare de 500 de lei, conform ordonanței nr. 83/2023. Acest sprijin financiar pentru anul școlar 2025–2026 se acordă într-o singură tranșă.

Conform ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, platforma EduVouchers arată un total de aproape 675.000 de elevi eligibili. Bugetul a fost suplimentat pentru ca aceștia să beneficieze de un sprijin total de peste 333 milioane lei.

Tichetele sociale pot fi folosite exclusiv pentru achiziția de rechizite și articole de îmbrăcăminte necesare frecventării școlii și grădiniței, și nu pot fi convertite în numerar.

Acestea sunt valabile în unitățile comerciale afiliate programului și au o valabilitate de un an de la emitere, banii fiind virați o singură dată pe durata anului școlar. Dreptul la acest sprijin este condiționat de veniturile familiei., potrivit stiripesurse.ro.