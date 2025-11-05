Vocea globală care a transformat longevitatea într-o mișcare civică vine la București: Ilia Stambler, Președinte al International Longevity Alliance, la Congresul Internațional de Longevitate

Cercetător, autor, strateg și lider de mișcare civică, Stambler este director științific și președinte al Vetek – Mișcarea pentru Longevitate și Calitatea Vieții din Israel și reprezintă, în calitate de președinte International Longevity Alliance (ILA) - organizația globală care conectează comunități științifice, organizații de pacienți, factori de decizie și activiști din zeci de țări în jurul unui obiectiv comun: nu este suficient să trăim mai mult; trebuie să trăim mai mult în sănătate, demnitate și autonomie.

Tema pe care o va susține la București: „Promovarea longevității sănătoase la nivel național și internațional”, deschide o perspectivă rar întâlnită în spațiul public: dacă medicina ne oferă posibilitatea de a păstra sănătatea mai mult timp, atunci datoria instituțiilor, a sistemelor de sănătate și a societății este să facă această posibilitate accesibilă, transparentă și echitabilă. Mesajul său este simplu, dar esențial pentru viitorul nostru comun: longevitatea sănătoasă nu este un privilegiu; este o responsabilitate socială.

De formație istoric al științei și cercetător la Universitatea Bar-Ilan, Ilia Stambler a studiat profund modul în care ideea de prelungire a vieții a evoluat de-a lungul secolului XX - de la laboratoare, la filosofie și politică publică. În cărțile sale de referință, precum „A History of Life Extensionism in the Twentieth Century” și „Longevity Promotion: Multidisciplinary Perspectives”, el oferă una dintre cele mai riguroase și nuanțate analize despre felul în care medicina longevității s-a dezvoltat în relație cu societatea, credințele, legislația și economia. Pentru Stambler, îmbătrânirea nu este doar un fenomen biologic, ci o temă culturală și morală: modul în care tratăm vârstnicii și modul în care alegem să investim în prevenție reflectă ceea ce o societate crede despre sensul vieții și despre valoarea umană.

Poate cea mai mare contribuție a sa este faptul că a făcut din longevitate o mișcare internațională. Stambler este inițiatorul campaniei globale „Longevity Day / Longevity Month”, celebrată anual în zeci de țări, prin conferințe, dezbateri, acțiuni publice și programe de educație științifică. A fost un actor esențial în formarea Planului Național al Israelului privind Îmbătrânirea, unul dintre cele mai avansate documente publice din lume dedicate longevității sănătoase. În toate aceste inițiative, el a lucrat nu doar cu oameni de știință și clinicieni, ci și cu parlamentari, ministere, universități, organizații non-profit și grupuri de cetățeni – convins că longevitatea este un drept care trebuie protejat și construit la nivel societal.

Alături de Ilia Stambler, pe scena Congresului Internațional de Longevitate vor urca cercetători și lideri științifici din cele mai influente centre universitare din lume. Printre aceștia se numără: Sara Hagg (Institutul Karolinska, Suedia), Patrick Paine (Harvard Medical School), João Pedro de Magalhães (Universitatea din Birmingham, cunoscut pentru studiile despre balena de Groenlanda și șobolanul-cârtiță golaș), și Mark Tomás McAuley și Amy Morgan (University of Salford), care cercetează legăturile dintre inflamație, metabolism și epigenetică. Dimensiunea de inovație terapeutică este reprezentată de Aubrey de Grey, unul dintre cei mai influenți promotori ai teorii rejuvenării biologice, și de Luisa Baca (National Institute on Aging, SUA), specialistă în mecanismele prin care îmbătrânirea modifică ritmul cardiac. Componenta clinică și algoritmică este completată de Raghav Sehgal (Yale), cu modele multi-sistemice ale îmbătrânirii și Alexander Tietz-Latza, promotor al dreptului la longevitate sănătoasă ca parte a drepturilor omului.

Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea aduce la București cercetarea de frontieră în domeniul longevității, într-un moment în care știința demonstrează că vârsta biologică poate fi măsurată, iar procesul de îmbătrânire poate fi influențat. România se află în poziția de a integra perspectiva longevității sănătoase în strategiile naționale prin intermediul Congresului Internațional de Longevitate, care va avea loc marți, 11 noiembrie, la Biblioteca Națională a României.