Ziua Mondială a Apei 2026 a ajuns la elevii din Cozieni, din comuna ilfoveană Găneasa

Evenimentul a reunit aproximativ 30 de elevi, care au aflat, prin activități interactive și exemple practice, despre importanța apei în viața de zi cu zi, circuitul acesteia de la sursă până la consumator, precum și despre procesele de tratare și epurare. Micii participanți au fost încurajați să adopte un comportament responsabil în raport cu resursele de apă și infrastructura de canalizare. La finalul activității, elevii au fost recompensați pentru participare activă cu materiale promoționale, menite să susțină mesajul educativ și să încurajeze interesul pentru protejarea mediului.

Primar Raul-Niculae Gabriel a subliniat rolul esențial al educației în formarea unei generații responsabile față de mediul înconjurător. „Educația privind protejarea resurselor de apă trebuie să înceapă încă din primii ani de școală. Astfel de inițiative contribuie nu doar la informarea copiilor, ci și la formarea unor comportamente responsabile pe termen lung, în beneficiul întregii comunități”, a declarat edilul localității, care a sprijinit desfășurarea evenimentului, alături de directoarea Mia Tichieru și cadrelor didactice Eugenia Dinu si Violeta Dumitrache.

Prin această inițiativă, Apă Ilfov își reafirmă angajamentul pentru educație și pentru creșterea gradului de conștientizare privind protejarea resurselor de apă. În același timp, proiectele de investiții aflate în derulare contribuie la modernizarea infrastructurii și la îmbunătățirea calității vieții în comunitățile din județul Ilfov.

