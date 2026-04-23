Ziua Pământului, sărbătorită prin acțiuni interactive de elevii din Afumați

Lecția deschisă a fost organizată de Apă Ilfov în parteneriat cu unitatea de învățământ și cadrele didactice implicate în activitate, directoare Izabella Pena și profesoara Cristina Popescu.

Elevii din clasa a V-a au aflat, prin activități interactive și exemple practice, despre importanța apei în viața de zi cu zi, circuitul acesteia de la sursă până la consumator, precum și despre procesele de tratare și epurare dar şi sfaturi de protejare a mediului înconjurător fiind încurajați să adopte un comportament responsabil în raport cu resursele de apă, infrastructura de canalizare. Elevii s-au bucurat de un concurs de desen cu tema Ziua Pământului pentru care au fost recompensați cu materiale de informare inscripţionate în cadrul proiectului, dar şi cu carioci şi surprize dulci, menite să susțină mesajul educativ și să încurajeze interesul pentru protejarea mediului înconjurător.

„Astfel de activități sunt extrem de utile pentru copii, deoarece îi ajută să înțeleagă, într-un mod simplu și atractiv, importanța apei și a protejării mediului. Parteneriatul cu Apă Ilfov este unul valoros, iar implicarea instituției în educația ecologică a elevilor este de apreciat”, a declarat directoarea instituției, Pena Izabella. La rândul lor, cei de la Apă Ilfov își reconfirmă angajamentul de a sprijini educația ecologică și de a dezvolta parteneriate active cu unitățile de învățământ, contribuind la formarea unei generații responsabile față de mediu.

Evenimentul face parte din seria de acţiuni de informare şi conştientizare a elevilor în cadrul implementării „Proiectului de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aglomerările Afumați și Găneasa, județul Ilfov – Etapa a II-a”, proiect care beneficiază de finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană.