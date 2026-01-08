100 de morți în urma atacului american pentru capturarea lui Maduro. Primele cifre oficiale

Oficialii venezueleni au declarat că o mare parte din contingentul de securitate al lui Maduro a fost ucis „cu sânge rece”, iar Cuba a precizat că militarii și agenții serviciilor sale de informații din Venezuela au fost uciși.

Caracasul nu a dat până în acestă noapte un număr al celor uciși, dar armata a publicat anterior o listă cu 23 de nume ale celor decedați.

„Până acum sunt 100 de morți, 100, și un număr similar de răniți. Atacul împotriva țării noastre a fost teribil”, a declarat Diosdado Cabello în cadrul emisiunii sale săptămânale de la televiziunea publică, potrivit Reuters.

Soția lui Maduro, Cilia Flores, reținută alături de el, a suferit o leziune la cap în timpul raidului american, a spus Cabello, iar Maduro a suferit o leziune la picior.

Cabello a declarat o săptămână de doliu pentru membrii armatei uciși în raid.

(sursa: Mediafax)