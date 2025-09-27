x close
de Redacția Jurnalul    |    27 Sep 2025   •   21:40
20 de agenți FBI au fost concediați întrucât au îngenuncheat la protestele antirasiale din 2020
Sursa foto: Hepta

FBI a concediat aproximativ 20 de agenți care au fost fotografiați îngenuncheați în timpul protestelor pentru justiție rasială din Washington din 2020, după decesul lui George Floyd.

Fotografiile arătau un grup de agenți FBI îngenuncheați în timpul demonstrațiilor din mai 2020. Gestul a supărat anumți angajați din FBI, deși a fost înțeles și ca o posibilă tactică de dezamorsare a tensiunilor în timpul protestelor, notează AP.

Agenții au fost schimbați din funcții, în primăvara anului trecut, ulterior fiind concediați de actualul director al FBI, Kash Patel.

Asociația agenților FBI a condamnat măsura ca fiind ilegală și a cerut Congresului SUA să investigheze cazul. Organizația a acuzat că printre cei concediați se numără și veterani militari cu protecții legale suplimentare.

În loc să le ofere acestor agenți un tratament echitabil și un proces echitabil, Patel a ales să încalce din nou legea, ignorând drepturile constituționale și legale ale acestor agenți", a transmis asociația.

Concedierile fac parte dintr-o epurare mai largă a personalului FBI sub conducerea lui Kash Patel. Luna trecută, 5 agenți și directori de nivel superior au fost concediați rapid, inclusiv Steve Jensen, care a supravegheat anchetele privind revolta din 6 ianuarie 2021.

Într-un proces intentat de agenții concediați se arată că Patel a recunoscut faptul că este „probabil ilegal” să concediezi agenți pe baza cazurilor la care au lucrat.

