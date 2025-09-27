20 de agenți FBI au fost concediați întrucât au îngenuncheat la protestele antirasiale din 2020

Fotografiile arătau un grup de agenți FBI îngenuncheați în timpul demonstrațiilor din mai 2020. Gestul a supărat anumți angajați din FBI, deși a fost înțeles și ca o posibilă tactică de dezamorsare a tensiunilor în timpul protestelor, notează AP.

Agenții au fost schimbați din funcții, în primăvara anului trecut, ulterior fiind concediați de actualul director al FBI, Kash Patel.

Asociația agenților FBI a condamnat măsura ca fiind ilegală și a cerut Congresului SUA să investigheze cazul. Organizația a acuzat că printre cei concediați se numără și veterani militari cu protecții legale suplimentare.

„În loc să le ofere acestor agenți un tratament echitabil și un proces echitabil, Patel a ales să încalce din nou legea, ignorând drepturile constituționale și legale ale acestor agenți", a transmis asociația.

Concedierile fac parte dintr-o epurare mai largă a personalului FBI sub conducerea lui Kash Patel. Luna trecută, 5 agenți și directori de nivel superior au fost concediați rapid, inclusiv Steve Jensen, care a supravegheat anchetele privind revolta din 6 ianuarie 2021.

Într-un proces intentat de agenții concediați se arată că Patel a recunoscut faptul că este „probabil ilegal” să concediezi agenți pe baza cazurilor la care au lucrat.