Există o a doua strâmtoare Ormuz: a traficului aerian

Salturile făcute de prețul barilului în funcție de operațiunile militare din zonă și de declarațiile președintelui Donald Trump, scumpirile la pompă și chiar penuria de carburant au arătat cât de importantă este această poartă a Golfului Persic pentru aprovizionarea mondială cu petrol. Imaginați-vă că în regiune se află ceva similar cu Ormuz, dar pentru alt domeniu. Este vorba de triunghiul Dubai, Abu Dhabi, Doha - hub-ul mondial al zborurilor pe distanțe lungi, adică mama călătoriilor.

Numărul de pasageri care au trecut prin aeroportul din Dubai a depășit 92 de milioane, în 2024. În același an, celelalte două mari aeroporturi din zonă au adunat împreună circa 87 de milioane de pasageri. Peste 3.000 de zboruri erau operate zilnic înainte de război, majoritatea de companiile locale Emirates, Etihad și Qatar Airways.

Succesul se datorează unei rețete care combină metodele clasice folosite de companiile aeriene și profită din plin de poziția geografică. Astfel, a fost creat un hibrid de zboruri tip point-to-point, comode pentru pasageri pentru că sunt aduși direct în zonă, inclusiv de pe aeroporturi mici, și zboruri hub-and-spoke (butuc și spițe), eficiente pentru companiile aviatice, care adună mulți pasageri în avioane uriașe, spre destinații majore.

Așa se zboară, de la începutul anilor 2000, de la Boston în Bali și de la Paris în Seychelles. Cele trei mari companii aeriene din Golf și-au creat flotele special pentru a opera dintr-un hub mondial de transport pe distanțe lungi. La început au cumpărat avioane Boeing 777, cu capacitate de 300 de locuri și autonomie de 13.000 de kilometri, apoi uriașele Airbus 380, de peste 500 de locuri.

Concurența dintre cei trei mari transportatori a dus la scăderea prețurilor. „Companiile aeriene din Golf au schimbat radical jocul competitiv. Au adăugat capacitate pe piețele de zboruri pe distanțe lungi, au creat noi piețe de long courier, așa că au împins în jos tarifele aeriene”, a explicat pentru BBC Andrew Charlton, director la firma de consultanță Aviation Advocacy.

Între timp, Dubaiul a devenit chiar destinație finală pentru majoritatea pasagerilor. Anul trecut, 53% dintre călători s-au oprit aici și nici Abu Dhabi nu este departe, cu 46%. Doar Doha are în continuare majoritatea pasagerilor în trecere: 75%.

Ce șanse are triunghiul minunilor

Aceasta era situația în urmă cu numai o lună, când au apărut dronele și rachetele iraniene. Zeci de mii de oameni au fost blocați pe aceste aeroporturi, iar mult mai mulți, din întreaga lume, s-au trezit cu zboruri anulate, pentru că treceau prin hub-ul din Golf. În luna care a trecut, circa 30.000 de zboruri spre Orientul Mijlociu au fost anulate și, chiar dacă operatorii aerieni din triunghiul Dubai, Abu Dhabi, Doha au repornit unele curse, pericolul unei noi întreruperi a traficului este permanent.

Potrivit expertului citat de BBC, dacă războiul se încheie repede, minunea aviatică din Golf își poate reveni folosind o metodă simplă: „Pur și simplu va inunda piața cu prețuri mici”.

Dar, cu cât situația va persista, cu atât pasagerii se vor muta spre rute alternative, prin aeroporturi cu conexiuni vaste, ca Singapore, Bangkok, Hong Kong sau Tokyo. Marile companii aeriene europene și-au schimbat deja programele și rutele, pentru a ocoli Golful, folosind hub-urile asiatice. Ce-i drept, la prețuri mai mari.

În plus, problema încrederii va atârna greu. „Dacă oamenii nu se simt în siguranță să călătorească pentru că se tem că aeroportul ar putea fi închis în orice moment din cauza unei drone, chiar dacă este interceptată, asta va provoca daune serioase”, a declarat pentru jurnaliștii britanici Coates Ulrichse, expert în Orientul Mijlociu.

Ce spun optimiștii

Sfârșitul celor trei companii mari din Golf a fost prevestit și în pandemie, când s-a spus că un sistem bazat pe tranzit și avioane uriașe nu se poate adapta la o asemenea criză. Companiile s-au refăcut rapid după COVID. Legat de criza actuală, însuși directorul Asociației Internaționale a Transportului Aerian a declarat că se așteaptă ca aviația din Golf să se refacă rapid după calmarea conflictului, pentru că „pur și simplu companiile europene nu au resursele necesare pentru a înlocui transportatorii din Golf”.