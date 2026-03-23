Scene de coșmar la LaGuardia: avion rupt în două, controlorul recunoaște „Am greșit”

Impact apocaliptic pe pistă! Cabina piloților, zdrobită în tragedia de la New York

Un accident aviatic dramatic a zguduit orașul New York, după ce un avion de pasageri s-a ciocnit violent cu un camion de pompieri chiar pe pista aeroportului LaGuardia. Doi piloți au murit, iar zeci de persoane au fost rănite, în timp ce ancheta scoate la iveală erori grave și posibile probleme sistemice din aviația americană.

Un accident devastator a avut loc duminică noaptea pe aeroportul LaGuardia, unde un avion operat de Air Canada s-a ciocnit cu un camion de pompieri aflat în misiune. Impactul a fost fatal pentru cei doi piloți și a provocat rănirea a zeci de pasageri și membri ai echipajului, potrivit NBC News

Aeronava, un Bombardier CRJ-900 operat de Jazz Aviation, tocmai aterizase și rula pe pistă cu aproximativ 30 km/h în momentul coliziunii. La bord se aflau 72 de pasageri și patru membri ai echipajului. În urma impactului, 41 de persoane au fost transportate la spital, unele cu răni grave, însă majoritatea au fost externate ulterior.

Scenele de la locul tragediei au fost descrise drept șocante. Botul avionului, inclusiv cabina piloților, a fost complet distrus. O stewardesă a fost proiectată în afara aeronavei împreună cu scaunul, însă a supraviețuit în mod miraculos.

„Oprește-te acolo, te rog. Stop, stop, stop! Oprește Truck 1”

Înregistrările audio din turnul de control indică o posibilă eroare umană. „Oprește-te acolo, te rog. Stop, stop, stop! Oprește Truck 1 (Camionul 1)! Oprește-te! Oprește Camionul 1! Oprește-te!”, este momentul în care operatorul de trafic aerian își dă seama de greșeală. Ulterior, acesta recunoaște: „Am greșit”.

Camionul de intervenție fusese trimis pentru a răspunde unei alte urgențe, după ce un echipaj de pe un zbor United Airlines a semnalat un miros suspect la bord. Confuzia privind autorizarea de traversare a pistei pare să fi contribuit decisiv la producerea accidentului.

Autoritățile americane, inclusiv Federal Aviation Administration și National Transportation Safety Board, au deschis o anchetă amplă pentru a stabili cauzele exacte. Secretarul Transporturilor, Sean Duffy, a declarat că se analizează inclusiv problema deficitului de personal din turnurile de control.

Angajați puțini și neplătiți pe aeroporturile americane

Tragedia readuce în atenție problemele grave din sistemul aviatic american. Lipsa controlorilor de trafic aerian, turele extinse și oboseala ar putea fi factori determinanți. Un fost oficial al autorităților de siguranță a avertizat că acest caz ar putea scoate la iveală „deficiențe majore” similare cu cele identificate după coliziunea aeriană deasupra râului Potomac din 2025.

Un fost director al Consiliului Național pentru Siguranța Transporturilor a declarat la CNN că tragedia pare să fi fost cauzată de oboseală. „Acesta va fi un accident foarte important, pentru că scoate în evidență două dintre cele mai presante probleme din aviația americană. Prima este că există în continuare un deficit de controlori de trafic aerian. Turnul de la LaGuardia, care are în prezent aproximativ 30 de controlori, ar trebui să ajungă la 60. Însă aceștia nu sunt. Astfel, cei care lucrează acum au ture lungi, fac ore suplimentare. Este foarte probabil să fie vorba despre oboseală.

În al doilea rând, camionul de pompieri aflat la sol avea un transponder. Am ascultat cu mare atenție înregistrarea audio și, la acel moment, era foarte multă activitate pe aeroport. După cum se poate observa și din fragmentele pe care le-am auzit, conversațiile erau scurte și rapide. Camionul a cerut permisiunea de a traversa pista 4. Confirmarea primită a fost că au fost observați la pista 4. Nu am auzit niciodată formularea "autorizat să traverseze", însă era evident că echipajul camionului a înțeles că are aprobarea să treacă. Acesta va fi un accident foarte dificil de investigat", a declarat Peter Goelz.

Între timp, aeroportul LaGuardia a fost închis temporar, iar zeci de zboruri au fost redirecționate. Autoritățile au cerut populației să evite zona, în timp ce familiile victimelor încearcă să afle informații despre cei dragi.

Un pilot martor la tragedie a descris momentul impactului ca fiind „greu de privit”. „Nu, omule, ai făcut tot ce ai putut”, i-a spus acesta controlorului, care părea profund afectat de eroare.

Sursa foto Hepta