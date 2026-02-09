Accidente pe bandă rulantă în Alpi. Trei schiori au murit în ultimele trei zile

Accidentele s-au produs în diferite zone din Alpi, potrivit Le Figaro. Un schior a murit luni într-o avalanșă în Montgenèvre (Hautes-Alpes), a anunțat parchetul francez. Numărul deceselor cauzate de avalanșe în timpul schiului în afara pârtiilor a ajuns la trei în tot atâtea zile. Bărbatul, în vârstă de peste 30 de ani, a fost prins într-o avalanșă foarte mare, a confirmat parchetul pentru AFP.

Un schior care se afla cu el a scăpat nevătămat. Sâmbătă, doi schiori au murit într-o avalanșă în Saint-Véran, tot în Hautes-Alpes. Cei doi bărbați făceau parte dintr-un grup de patru excursioniști care schiau în afara pârtiilor fără ghid, a declarat procurorul.

Cel puțin 20 de schiori au murit deja anul acesta în avalanșe în diverse lanțuri muntoase din Alpi în Austria, Franța și Elveția.

