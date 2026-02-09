Accidente pe bandă rulantă în Alpi. Trei schiori au murit în ultimele trei zile

x close
de Redacția Jurnalul    |    09 Feb 2026   •   23:15
Sursa foto: Accidentele s-au produs în diferite zone din Alpi

Mai multe accidente s-au produs în ultima perioadă în Munții Alpi. Acestea au fost provocate de avalanșe. Trei schiori au decedat în ultimele trei zile, dar numărul celor care au murit în întreaga iarnă este mai mare.

Accidentele s-au produs în diferite zone din Alpi, potrivit Le Figaro. Un schior a murit luni într-o avalanșă în Montgenèvre (Hautes-Alpes), a anunțat parchetul francez. Numărul deceselor cauzate de avalanșe în timpul schiului în afara pârtiilor a ajuns la trei în tot atâtea zile. Bărbatul, în vârstă de peste 30 de ani, a fost prins într-o avalanșă foarte mare, a confirmat parchetul pentru AFP.

Un schior care se afla cu el a scăpat nevătămat. Sâmbătă, doi schiori au murit într-o avalanșă în Saint-Véran, tot în Hautes-Alpes. Cei doi bărbați făceau parte dintr-un grup de patru excursioniști care schiau în afara pârtiilor fără ghid, a declarat procurorul.

Cel puțin 20 de schiori au murit deja anul acesta în avalanșe în diverse lanțuri muntoase din Alpi în Austria, Franța și Elveția.

(sursa: Mediafax)

 

