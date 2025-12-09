Acord între Trump și Xi Jinping pentru exportul de cipuri de inteligență artificială în China

Anunțul a marcat o schimbare semnificativă în politica americană de export pentru cipuri avansate de inteligență artificială, pe care administrația fostului președinte american, Joe Biden, le restricționase puternic din cauza preocupărilor legate de securitatea națională legate de aplicațiile militare chineze, potrivit France 24.

Într-o postare pe platforma sa Truth Social, Trump a declarat că l-a informat pe Xi că Washingtonul va permite Nvidia să livreze produsele sale H200 către „clienți aprobați din China și din alte țări, în condiții care să permită menținerea unei securități naționale puternice”.

„Președintele Xi a răspuns pozitiv! 25% va fi plătit Statelor Unite ale Americii”, a scris Trump, fără a oferi mai multe detalii despre cum ar funcționa mecanismul de plată.

Președintele a declarat că decizia sa vizează „sprijinirea locurilor de muncă americane, consolidarea industriei prelucrătoare din SUA și aduce beneficii contribuabililor americani”.

Trump a subliniat că cele mai avansate procesoare de la Nvidia - seria Blackwell și viitoarele procesoare Rubin - nu au fost incluse în acord și rămân disponibile doar clienților americani.

Lansate pentru prima dată în al doilea trimestru al anului 2024, modelele H200 sunt cu aproximativ 18 luni în urma ofertelor de ultimă generație ale companiei.

Cipurile - unități de procesare grafică sau GPU - sunt folosite pentru a antrena modelele de inteligență artificială care stau la baza boom-ului inteligenței artificiale generative care a luat avânt după lansarea ChatGPT în 2022.

Departamentul Comerțului finalizează detaliile implementării, Trump declarând că „aceeași abordare se va aplica și AMD, Intel și altor mari companii americane”.

Anunțul a venit pe fondul tensiunilor comerciale dintre Washington și Beijing, în contextul în care cele două țări concurează pentru dominația în tehnologia inteligenței artificiale.

