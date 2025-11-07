Acționarii Tesla au aprobat un pachet salarial de 1 trilion de dolari pentru Elon Musk

Pachetul salarial, căruia i s-au opus mai mulți investitori de nivel înalt, demonstrează că acționarii încă cred că Musk poate conduce producătorul auto într-o eră dominată de robotică și inteligență artificială, potrivit The Guardian.

Rezultatul votului a fost anunțat la evenimentul anual al acționarilor din Austin, Texas, peste 75% dintre investitori votând în favoarea planului. Scandări de genul „Elon” au izbucnit în sală la auzul aprobării acestuia.

„Mulțumesc, băieți”, a spus Musk, după ce a dansat scurt pe scenă alături de roboții Optimus ai companiei.

Musk a descris roboții Optimus, care nu au intrat încă în producție de masă, ca fiind viitorul companiei și al umanității. El a reiterat afirmația că acesta va fi „cel mai mare produs din toate timpurile” și a sugerat că ar putea fi folosiți în orice, de la asistență medicală până la închisori.

„Acum primești un Optimus gratuit și acesta te va urmări peste tot și te va împiedica să comiți infracțiuni”, a spus Musk. „Nu mai trebuie să pui oamenii în închisori și alte chestii de genul ăsta. E o nebunie să te gândești la posibilități.”

Musk declarase anterior că își dorește pachetul salarial pentru un control mai mare asupra companiei și pentru a exercita „o influență puternică asupra acestei armate de roboți” pe care a promis că o va construi pe măsură ce compania se extinde în domeniul roboticii.

Compensația uimitoare a lui Musk este comparabilă cu PIB-ul unor țări întregi, depășind-o pe cea a Irlandei, Suediei și Argentinei. Aceasta depășește cu mult finanțarea federală pentru programe guvernamentale întregi, cum ar fi costul anual al beneficiilor alimentare Snap și o depășește pe cea a altor magnați din domeniul tehnologiei, precum Mark Zuckerberg.

Citește pe Antena3.ro O profesoară primește 10 milioane de dolari despăgubiri pentru ce i-a făcut un elev de 6 ani la școală

Criticii pachetului, inclusiv unii investitori, au susținut că acordarea premiului lui Musk a concentrat puterea într-un singur lider neregulat și a ignorat provocările cu care s-a confruntat compania.

„Elon Musk tocmai a primit 1 trilion de dolari pentru eșec. Vânzările sunt în scădere, riscurile de siguranță sunt în creștere, iar politica sa îi îndepărtează pe clienți. Aceasta nu este o afirmație de leadership – este cel mai scump trofeu de participare din lume”, a declarat grupul de protest Tesla Takedown într-un comunicat.

Dacă Musk își atinge obiectivele ambițioase din pachetul salarial stabilit la reuniunea anuală, ar putea deveni primul trilionar din lume. Pentru a realiza acest lucru, ar trebui să conducă Tesla la o capitalizare de piață de 8,5 trilioane de dolari, de opt ori mai mare decât valoarea sa actuală. De asemenea, ar trebui să implementeze milioane de vehicule autonome și roboți umanoizi și să mențină profitul companiei de sute de miliarde în următorul deceniu.

Principalele obiective ale planului de compensare, împărțit în 12 tranșe, trasează o cale pentru ca Tesla să atingă acea enormă capitalizare de piață.

Dacă va aduce compania la acest nivel financiar, Musk va putea încasa încă 12% din acțiunile companiei.

Pentru a face acest lucru, trebuie să dețină drepturi în companie timp de cel puțin șapte ani și jumătate. De asemenea, va trebui să contribuie la dezvoltarea unui plan de succesiune pe termen lung pentru compania pe care a condus-o timp de peste 20 de ani.

(sursa: Mediafax)