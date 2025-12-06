Pericol nuclear! Adăpostul bombardat de la Cernobîl nu mai blochează radiațiile și necesită reparații majore

În februarie, o dronă a provocat o breșă în „noua incintă de siguranță”, care a fost construită cu mare efort, la un cost de 1,5 miliarde de euro, lângă reactorul distrus, și apoi transportată deasupra acestuia. Lucrările au fost finalizate în 2019 printr-o inițiativă condusă de Europa. AIEA a declarat că o inspecție efectuată săptămâna trecută asupra structurii de oțel a incintei a constatat că impactul dronei a degradat structura.

Explozia de la Cernobîl din 1986 – care a avut loc când Ucraina se afla sub dominația Moscovei, ca parte a Uniunii Sovietice – a răspândit radiații în toată Europa. În încercarea de a limita topirea, sovieticii au construit peste reactor un „sarcofag” din beton cu o durată de viață de numai 30 de ani.

Noua structură de izolare a fost construită pentru a reține radiațiile pe durata îndepărtării definitive, care va dura zeci de ani, a sarcofagului, a clădirii reactorului distrus și a combustibilului nuclear topit.

Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a declarat că o misiune de inspecție „a confirmat că structura de protecție și-a pierdut funcțiile principale de siguranță, inclusiv capacitatea de izolare, dar a constatat, de asemenea, că nu au existat daune permanente la structurile sale portante sau la sistemele de monitorizare”.

Grossi a afirmat că au fost efectuate unele reparații, „dar restaurarea completă rămâne esențială pentru a preveni degradarea în continuare și pentru a asigura siguranța nucleară pe termen lung”.

ONU a raportat pe 14 februarie că autoritățile ucrainene au declarat că o dronă cu o încărcătură explozivă puternică a lovit centrala, provocând un incendiu și avariind învelișul de protecție din jurul reactorului. Autoritățile ucrainene au declarat că drona era rusă. Moscova a negat că ar fi atacat centrala.

Nivelurile de radiații au rămas normale și stabile și nu au fost raportate scurgeri de radiații, a declarat ONU în februarie.

Rusia a ocupat centrala și zona înconjurătoare timp de mai mult de o lună în primele săptămâni ale invaziei sale din februarie 2022 în Ucraina, în timp ce forțele sale au încercat inițial să avanseze spre capitala ucraineană, Kiev.

(sursa: Mediafax)