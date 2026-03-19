Tragedie la Bascov: Un bărbat a sfârșit strivit de un mal de pământ sub privirile colegilor

Polițiția Argeș a transmis că incidentul s-a petrecut în comuna Bascov, unde un muncitor a fost surprins de prăbușirea unui mal de pământ, sub privirile colegilor.

La fața locului au intervenit pentru primele măsuri polițiștii Secției de Poliție Rurală Bascov și pompierii argeșeni.

Cu sprijinul pompierilor, persoana a fost scoasă. Este vorba de un bărbat de 44 de ani, din Craiova, județul Dolj.

Din păcate, medicii au constatat decesul bărbatului.

Cercetările au fost preluate de polițiștii din cadrul Biroului Investigații Criminale Pitești, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești, în cauză urmând să fie întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă, precum și neluarea și nerespectarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă.

Cercetările continuă, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a survenit decesul bărbatului și luarea măsurilor legale care se impun.

