Guvernul intervine în companiile-cheie, iar agricultorii primesc sprijin financiar

Guvernul a analizat, în primă lectură, un proiect de ordonanță care permite statului să intervină atunci când companii importante pentru economie ajung în dificultate. Actul normativ definește conceptul de „societate de interes strategic” și stabilește domeniile vizate, printre care industria extractivă, producția de oțel, aluminiu și ciment, industria de apărare, IT&C, transportul energiei și producția de energie electrică și gaze.

Proiectul prevede inclusiv „instituirea dreptului de preempțiune de cumpărare al statului asupra unor active sau participații” și posibilitatea intervenției directe atunci când există riscul întreruperii activității unor capacități esențiale. Practic, statul își rezervă dreptul de a avea prioritate la cumpărarea unor active sau participații dacă astfel de companii sunt vândute sau se confruntă cu dificultăți financiare.

De asemenea, autoritățile vor putea interveni direct pentru a evita oprirea unor capacități importante și vor introduce mecanisme de monitorizare a infrastructurilor critice, cu scopul de a evita pierderea unor industrii esențiale și de a reduce dependențele externe.

Un alt proiect de ordonanță analizat de Guvern prevede extinderea rolului Autorității pentru Administrarea Activelor Statului, care va putea prelua datoriile unor companii de la ANAF sau alte instituții. Este vorba despre datorii precum „impozite, taxe, contribuții, amenzi și alte venituri ale bugetului general consolidat”, inclusiv accesoriile acestora. Măsura are în vedere atât companii cu capital de stat, cât și firme declarate de interes strategic aflate în insolvență sau executare silită și urmărește recuperarea mai eficientă a datoriilor și protejarea intereselor statului.

Guvernul a analizat și reorganizarea Autorității pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS), instituția care gestionează activele și participațiile statului în diverse companii. Aceasta va deveni „organ central de specialitate, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului”, ceea ce îi întărește rolul în administrarea acestor active. Prin noile prevederi, AAAS va avea atribuții extinse, inclusiv în gestionarea bunurilor provenite din sancțiuni internaționale sau din recuperarea unor datorii. Instituția va fi finanțată integral de la bugetul de stat.

De asemenea, Executivul a analizat modificarea normelor privind Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, instrument prin care angajații își pot recupera salariile atunci când angajatorul intră în insolvență. Noile prevederi clarifică perioadele pentru care pot fi acordate sumele restante, acestea fiind diferențiate în funcție de situația angajatorului – insolvență sau concordat preventiv – precum și modul de calcul al drepturilor salariale acoperite din fond.

Actul normativ stabilește și ce contribuții sociale pot fi plătite din acest fond, respectiv contribuția de asigurări sociale și cea de asigurări sociale de sănătate, în cazul angajaților afectați. În plus, sunt actualizate procedurile administrative și documentele necesare pentru acordarea plăților, astfel încât mecanismul să fie aplicat unitar și mai ușor în practică, în situațiile în care angajatorii nu își mai pot achita obligațiile salariale.

Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență care actualizează regulile privind serviciile financiare, în special cele contractate la distanță. Noile prevederi obligă furnizorii să ofere „informații clare, accesibile și complete” despre costuri, condiții și riscuri, astfel încât consumatorii să poată lua decizii în cunoștință de cauză. În același timp, sunt introduse cerințe de transparență privind procesele decizionale automatizate, inclusiv în cazul personalizării prețurilor.

Actul normativ prevede și obligația comercianților de a informa consumatorii cu privire la obiectivele sociale și de mediu ale serviciilor financiare oferite. Consumatorii vor beneficia de dreptul de retragere fără penalități și fără obligația de a justifica decizia, iar toate informațiile precontractuale trebuie furnizate într-un format „lizibil și ușor de înțeles”, pe un suport durabil. Măsurile se aplică în special contractelor încheiate la distanță, inclusiv online sau prin telefon, în cazul serviciilor financiare, și urmăresc alinierea legislației naționale la standardele europene.

Prin hotărâre de Guvern, Executivul a aprobat joi alocarea a 620 de milioane de lei pentru sprijinirea agricultorilor, prin schema de ajutor de stat care vizează reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură. Suma este destinată plăților aferente perioadei iulie–decembrie 2025.

Pentru anul 2026, nivelul rambursării accizei este de 2,697 lei pe litru de motorină utilizat în lucrările agricole. Subvenția se acordă ca diferență între nivelul accizei standard, prevăzut de Codul Fiscal, și rata accizei reduse, care a fost stabilită la 106,72 lei pentru 1.000 de litri. Sprijinul vizează lucrările mecanizate din sectoarele vegetal, zootehnic și de îmbunătățiri funciare, iar plățile vor fi efectuate prin intermediul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), în limita bugetului aprobat.

Guvernul a aprobat și transmiterea către Parlament a unor proiecte de lege pentru ratificarea unor acorduri internaționale, procedură necesară pentru ca acestea să intre oficial în vigoare și să producă efecte juridice.

Printre acestea se află un memorandum de cooperare militară între România și Egipt, care stabilește cadrul general pentru colaborare în domeniul apărării. Documentul urmărește „crearea unui canal de dialog politico-militar” și consolidarea relațiilor dintre cele două state.

De asemenea, Executivul a transmis Parlamentului și un acord privind cooperarea regională în domeniul prevenirii și gestionării dezastrelor în Europa de Sud-Est, care vizează coordonarea între state în situații de urgență, precum cutremure, inundații sau alte crize majore.

Executivul a adoptat și alte hotărâri, care privesc actualizarea valorii unor bunuri din domeniul public și transferul unor imobile între instituții. Totodată, a fost aprobată eliberarea din funcție a subprefectului județului Gorj, Iani Gârbaciu (PNL). Noul subprefect va fi numit de PSD.

Proiectul de ordonanță de urgență privind punerea în aplicare a instrumentului european SAFE, destinat consolidării industriei de apărare, a fost amânat.

