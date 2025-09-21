Administrația Trump pregătește vânzări de arme de 6,4 miliarde de dolari către Israel

Informația privind vânzarea de arme vine cu doar câteva zile înainte ca liderii mondiali să se reunească la New York, pentru sesiunea anuală a Adunării Generale a ONU. Consiliul de Securitate al ONU urmează să organizeze o reuniune la nivel înalt pe tema situației din Fâșia Gaza.

Armata israeliană a anunțat vineri că și-a extins operațiunile în orașul Gaza și a bombardat infrastructura Hamas. Între timp, palestinienii strămutați, marcați de ofensivă, au declarat că situația este disperată și nu mai au unde să fugă.

Pachetul de arme include un contract de 3,8 miliarde de dolari pentru 30 de elicoptere de atac AH-64 Apache și unul de 1,9 miliarde de dolari pentru 3.250 de vehicule de asalt destinate infanteriei israeliene, scrie Reuters.

Alte echipamente în valoare de 750 de milioane de dolari fac, de asemenea, parte din procesul de aprobare a vânzării, au precizat sursele Reuters.

Sprijinul ferm al președintelui republican pentru armata israeliană contrastează cu reticența tot mai mare a democraților față de ofensiva Israelului în Gaza.

Joi, un grup de senatori americani a introdus prima rezoluție în Senat care îndeamnă la recunoașterea statului Palestina, iar mai mult de jumătate dintre democrații din Senat au votat recent împotriva unor noi vânzări de arme.

(sursa: Mediafax)