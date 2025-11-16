Administrația Trump revocă limitele impuse în era Biden privind forajul petrolier în Alaska

Măsura este în concordanță cu obiectivul președintelui Donald Trump de a reduce restricțiile asupra exploatării interne a petrolului și gazelor, în special în Alaska, bogată în resurse.

Regula lui Biden din 2024 interzicea concesionarea petrolului și gazelor pe o suprafață de 4,3 milioane de hectare din Rezerva Națională de Petrol din Alaska, limitând în același timp exploatarea pe o suprafață suplimentară de peste 2 milioane de acri, potrivit Reuters.

„Prin abrogarea regulii din 2024, urmăm direcția stabilită de președintele Trump de a debloca potențialul energetic al Alaskăi, de a crea locuri de muncă pentru comunitățile din North Slope și de a consolida securitatea energetică americană”, a declarat secretarul de interne Doug Burgum într-un comunicat. „Această măsură restabilește o gestionare bazată pe bunul simț și asigură beneficii responsabile în materie de dezvoltare atât pentru Alaska, cât și pentru națiune.”

Un grup de nativi din Alaska, Voice of the Arctic Inupiat, a declarat într-un comunicat că susține revocarea, deoarece infrastructura de foraj contribuie în mod semnificativ la veniturile fiscale ale regiunii și susține servicii precum sănătatea și educația.

(sursa: Mediafax)