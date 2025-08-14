Adolescent ucrainean arestat în Polonia, acuzat că a vandalizat monumente în numele Rusiei

„Nu este prima dată când Rusia recrutează ucraineni și belaruși pentru a comite astfel de acte în Polonia", a transmis biroul lui Tusk într-o postare pe X.

Adolescentul a vandalizat monumente dedicate victimelor Armatei Insurecționale Ucrainene (UPA), inclusiv unul din Domostawa, și a vandalizat clădiri publice cu sloganuri anti-poloneze, a declarat ministrul polonez de Interne Tomasz Siemoniak.

Oficialii au declarat că actele au fost menite să alimenteze tensiunile dintre polonezi și ucraineni.

Tusk a avertizat anterior împotriva încercărilor Moscovei de a crea discordie între Kiev și Varșovia, chiar dacă nemulțumirile istorice joacă un rol din ce în ce mai proeminent în relațiile polono-ucrainene.

La începutul acestei săptămâni, autoritățile poloneze au ordonat expulzarea a zeci de cetățeni ucraineni după revoltele din 9 august de la un concert al rapperului belarus Max Korzh.

Într-unul dintre cele mai controversate momente ale revoltelor, un participant a fost văzut fluturând un steag negru-roșu asociat cu UPA, o organizație de gherilă din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, amintită în Polonia în principal pentru rolul său în masacrele din 1943-1944.

(sursa: Mediafax)