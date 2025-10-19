Adolescenți polonezi învață despre drone, supravegheați de armată

Școala militară din orașul Legnica, din vestul Poloniei, a lansat cursul cu doar câteva zile înainte ca Varșovia și aliații săi din NATO să trimită avioane de vânătoare pentru a detecta aproximativ 20 de drone despre care au spus că erau pilotate de Rusia, zburând prin spațiul aerian al Poloniei luna trecută.

„Privind spre Ucraina, văd că aceste drone sunt de fapt foarte importante”, a declarat pentru AFP Bartosz Ladocha, un elev de 15 ani înscris în program. „Dronele sunt o noutate și am considerat că este o profesie promițătoare, motiv pentru care vreau să mă dedic ei”.

Ladocha și cei 17 colegi de clasă ai săi urmează programul supravegheat de Ministerul Apărării din Polonia. Purtând uniforme de luptă cu steagul polonez pe mânecă, elevii învață nu doar cum să utilizeze dronele, ci și rolul acestora în strategia militară.

Polonia, care va cheltui 4,8% din PIB pentru apărare anul viitor - unul dintre cele mai ridicate niveluri din NATO - a creat o forță specială de drone și va cumpăra drone în valoare de 54 de milioane de dolari în acest an.

Colonelul Tomasz Zachariasz, fondatorul și directorul școlii din Legnica, a declarat pentru AFP că „elevii săi devin pionieri” în domeniul dronelor. În dimineața de după invazia dronelor care a zguduit Polonia, elevii „au venit imediat” să întrebe dacă încălcarea spațiului aerian corespundea scenariilor discutate la ore.

Tomasz Cieslak, în vârstă de 15 ani, unul dintre elevi, a devenit interesat de drone prin intermediul tatălui său, care le folosea la muncă. „La început, părinții mei au fost devastați că mă gândeam să mă înrolez în armată. Mi-au sugerat diverse școli civile. Totuși, am decis să aleg o școală militară”, a declarat el pentru AFP.

Cieslak a început să studieze istoria turbulentă a Poloniei, aflând despre pierderile teritoriale și umane grele suferite în al Doilea Război Mondial. „Am început să respect mai mult ceea ce au făcut polonezii pentru a elibera Polonia din captivitate. M-a impresionat foarte mult și m-am gândit că vreau să fiu ca ei și să-mi apăr patria”, a spus el.

Deși elevii nu sunt obligați să se înroleze în armată după absolvirea cursului, mulți sunt hotărâți să urmeze o carieră militară.

Lukasz Gadomski, director adjunct responsabil cu programa de studiu privind dronele, a prezis că instruirea „va aduce beneficii tangibile în viitor”. „Există o penurie de astfel de oameni, o penurie de operatori în rândul tinerilor, o penurie de oameni care au aceste cunoștințe și care ar putea apăra țara noastră în acest context”, a declarat el.

Școala - care deja colaborează cu o unitate militară din apropiere pentru a-și instrui elevii - caută noi parteneriate, inclusiv cu armata ucraineană.

Atât Rusia, cât și Ucraina au folosit pe scară largă drone de când Moscova a invadat în 2022 și sunt angajate într-o cursă tehnologică a înarmării pentru a obține un avantaj pe câmpul de luptă.

