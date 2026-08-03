Aeroport important din Belgia, utilizat frecvent de români, închis timp de 11 săptămâni

Închiderea este necesară pentru refacerea pistei și modernizarea infrastructurii aeroportuare, iar autoritățile estimează că milioane de pasageri vor fi afectați.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Aeroportul Bruxelles Sud Charleroi, al doilea cel mai mare aeroport din Belgia și unul dintre cele mai importante hub-uri europene pentru zborurile low-cost, își va suspenda complet operațiunile aeriene între 15 august și 31 octombrie 2028, pentru desfășurarea unor ample lucrări de modernizare, relatează publicația Politico.

Conducerea aeroportului a anunțat că închiderea este necesară pentru reabilitarea completă a singurei piste de decolare și aterizare, care a ajuns la finalul duratei estimate de exploatare, de aproximativ 25 de ani. În paralel vor fi realizate și alte investiții în infrastructura aeroportuară.

Toate lucrările vor fi executate simultan

Administratorii aeroportului au precizat că au decis să desfășoare toate proiectele majore în aceeași perioadă pentru a reduce cât mai mult durata totală a întreruperii activității. Din acest motiv, traficul aerian va fi suspendat integral pe parcursul celor 11 săptămâni, iar aeroportul va colabora cu operatorii aerieni și cu autoritățile pentru limitarea impactului asupra pasagerilor.

Potrivit celor mai recente date statistice din Belgia, peste 11,2 milioane de pasageri au tranzitat aeroportul Charleroi în 2025. În consecință, închiderea temporară ar putea afecta mai mult de două milioane de călători, în funcție de evoluția traficului până în 2028. Presa belgiană estimează că valoarea investiției se ridică la aproximativ 50 de milioane de euro.

Un aeroport important pentru companiile low-cost

Situat la aproximativ 70 de kilometri sud de Bruxelles, aeroportul Charleroi este utilizat în principal de compania Ryanair, care operează cea mai mare parte a curselor, dar și de Wizz Air și Pegasus Airlines.

Pentru români, aeroportul are o importanță deosebită, fiind unul dintre principalele puncte de intrare în Belgia și o destinație frecvent utilizată de comunitatea românească stabilită în această țară. De asemenea, numeroase curse directe operate de companii low-cost leagă Charleroi de orașe din România.

Până în prezent, operatorii aerieni nu au anunțat modul în care vor reorganiza zborurile în perioada în care aeroportul va fi închis.

Sindicatele se tem de pierderea locurilor de muncă

Anunțul privind suspendarea activității a generat îngrijorare și în rândul sindicatelor, care avertizează că o parte dintre companiile aeriene ar putea să nu mai revină la Charleroi după finalizarea lucrărilor. Reprezentanții angajaților solicită un plan comun între administrația aeroportului și autoritățile regionale din Valonia pentru protejarea locurilor de muncă și menținerea operatorilor aerieni.

La rândul său, ministrul regional responsabil de aeroporturi a respins criticile privind lipsa pregătirii proiectului și a afirmat că lucrările sunt planificate de mai multe luni.

Presiuni suplimentare după decizia Ryanair

Închiderea temporară vine într-un context dificil pentru aeroportul belgian. Recent, Ryanair a anunțat că își va reduce prezența în Belgia, retrăgând cinci aeronave din baza de la Charleroi și diminuând cu aproximativ două milioane numărul locurilor disponibile în rețeaua sa belgiană.

Compania a justificat decizia prin majorarea taxei de îmbarcare din Belgia, de la 5 la 7 euro. Deși autoritățile belgiene au renunțat la planul inițial de a crește taxa până la 10 euro, operatorul irlandez a considerat că și varianta redusă afectează competitivitatea pieței.

Astfel, în următorii ani, aeroportul Charleroi va trebui să gestioneze simultan provocările generate de modernizarea infrastructurii și de reducerea capacității unor operatori aerieni importanți.

(sursa: Mediafax)