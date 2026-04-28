Agenții ICE s-ar putea numi agenții NICE

Agenții ICE s-ar putea numi agenții NICE

de Redacția Jurnalul    |    28 Apr 2026   •   22:30
Agenții ICE s-ar putea numi agenții NICE
Agenții ICE din SUA s-ar putea numi agenții NICE. Propunerea lansată pe rețelele de socializare i-a plăcut președintelui SUA, Donald Trump. „O idee grozavă”, a scris Trump.

Propunerea a fost lansată de o americancă. Ea a justificat ideea: jurnaliștii vor fi obligați să folosească sintagma agenții NICE( nice înseamnă frumos, drăguț, plăcut n.r.).

„Vreau ca Trump să schimbe ICE în NICE (National Immigration and Customs Enforcement), astfel încât presa să fie nevoită să spună că sunt agenți NICE în fiecare zi”, a scris femeia.

Propunerea i-a plăcut președintelui Donald Trump. Liderul SUA a răspuns pe rețeaua Truth Social.

„O idee grozavă. Fă-o”, a transmis Donald Trump.

ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement's) este Serviciul de Imigrare și Control Vamal al Statelor Unite. Agenția a fost implicată în mai multe controverse în special în timpul celui de al doilea mandat al lui Donald Trump. Contra strategiei administrației Trump privind imigrarea și a operațiunilor ICE au fost organizate ample manifestații publice în orașele americane.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
