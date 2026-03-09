Al șaptelea soldat american a murit în războiul din Orientul Mijlociu

„Noaptea trecută, un militar american a decedat din cauza rănilor suferite în timpul atacurilor inițiale ale regimului iranian în Orientul Mijlociu”, a declarat Comandamentul Central al SUA pe rețeaua X. „Militarul a fost grav rănit la locul unui atac asupra trupelor americane din Regatul Arabiei Saudite, pe 1 martie”, potrivit CNN.

Numele militarului nu este divulgat până la 24 de ore după ce familia sa este anunțată, așa cum este obiceiul.

Vestea despre soldatul căzut vine la o zi după ceremonia de repatriere celor șase soldați uciși săptămâna trecută în Kuweit. Președintele Donald Trump și alți oficiali de rang înalt li s-au alăturat familiilor acelor soldați la baza aeriană Dover din Delaware, în timp ce soldații au fost aduși acasă.

Atacul respectiv, care a avut loc fără avertisment , a avut loc asupra unui centru de operațiuni improvizat în portul civil Shuaiba din Kuweit, pe 1 martie. Toți cei șase soldați au fost repartizați în cadrul Comandamentului 103 de Susținere, o unitate de rezervă a Armatei din Iowa.

Trump admite că vor mai exista victime în rândul soldaților

Președintele a declarat duminică pentru ABC că întâlnirea cu familiile celor șase soldați nu l-a pus pe gânduri în privința războiului.

„Părinții s-ar supăra dacă aș face asta”, a spus el. „Părinții mi-au spus, fiecare dintre ei: «Vă rog, domnule, câștigați asta pentru băiatul meu», iar într-un caz, o tânără, după cum știți, «Vă rog, câștigați asta pentru copilul meu».”

Președintele a declarat anterior că probabil vor exista mai multe victime americane în războiul din Iran. Întrebat sâmbătă dacă crede că va trebui să participe la transferuri mai demne, Trump a răspuns: „Sunt sigur. Urăsc să... dar face parte din război”.

Un membru al Gărzii Naționale a murit într-un incident medical în Kuweit

CENTCOM a anunțat, de asemenea, duminică, într-o postare separată pe rețelele de socializare, că un soldat al Gărzii Naționale americane a murit într-un „incident medical în Kuweit, pe 6 martie, în timpul unei urgențe medicale”.

Maiorul Sorffly Davius, în vârstă de 46 de ani, din Queens, New York, a murit la Camp Buehring, a anunțat Pentagonul. Incidentul este în curs de investigare. Davius ​​era ofițer de poliție în New York City din 2014, a precizat departamentul.

(sursa: Mediafax)