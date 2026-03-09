Noi explozii la Dubai. Pe cer au fost văzute avioane de vânătoare

x close
de Redacția Jurnalul    |    09 Mar 2026   •   10:22
Sursa foto: Hepta/Avioane de vânătoare au survolat Dubaiul

Noi explozii au fost auzite luni dimineață la Dubai. Pe cer au fost văzute avioane de vânătoare, iar locuitorilor li s-a cerut să rămână în adăposturi. Nu există informații privitoare la eventuale victime și pagube.

Mai multe explozii s-au auzit luni în Dubai, potrivit Sky News. Autoritatea pentru crize și dezastre din Emiratele Arabe Unite a confirmat că apărarea aeriană se confruntă cu o amenințare cu rachete. Locuitorilor li s-a recomandat să „rămână într-un loc sigur”.

Patru persoane au fost ucise în urma atacurilor iraniene asupra Emiratelor Arabe Unite, a anunțat duminică ministerul apărării din EAU.

Iranul a pornit atacuri asupra unor ținte din Orientul Mijlociu după ce SUA și Israelul au lansat un atac comun sâmbătă, pe 28 februarie.

De atunci, Emiratele Arabe Unite au detectat sute de rachete și aproape 1.500 de drone, marea majoritate a acestora fiind distruse, potrivit ministerului apărării.

