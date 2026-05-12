Alarmă climatică: Val de căldură extremă în 50 de orașe dintr-o singură țară

Acestea sunt datele compilate de AQI, platforma de monitorizare a calității aerului. „Nu există un precedent modern”, potrivit AQI. „Aceasta nu este o lună aprilie obișnuită. Și necesită o analiză serioasă, bazată pe date.”

Clasamentul AQI se bazează pe temperaturile înregistrate pe parcursul a 24 de ore, incluzând maximul din timpul zilei și punctul cel mai rece din timpul nopții, precum și alte date, cum ar fi precipitațiile, vântul și umiditatea.

50 de orașe din India au ains temperaturi uriașe

Pe 27 aprilie, temperaturile medii maxime în toate cele 50 de orașe din India de pe listă au atins 112,5 grade Fahrenheit (44,7 grade Celsius).

În fruntea clasamentului AQI s-a situat orașul Banda, din statul Uttar Pradesh, situat în nordul Indiei, care se caracterizează printr-un climat subtropical aspru, aducând adesea veri extrem de toride. Chiar înainte de lunile de vară, care sunt de obicei cele mai calde, căldura a crescut. Pe 27 aprilie, temperaturile din Banda au atins 115,16 grade (46,2 grade Celsius), potrivit AQI, cea mai ridicată temperatură înregistrată oriunde pe planetă în acea zi. Cea mai scăzută temperatură înregistrată în Banda, în primele ore ale acelei dimineți, a fost de 94,5 grade (34,7 grade Celsius), potrivit CNN.

Conform AQI, majoritatea orașelor cu cele mai ridicate temperaturi din India se aflau în „centura de căldură din interiorul țării”.

Valul de căldură extremă cu care s-a confruntat India în a doua jumătate a lunii trecute „se numără printre cele mai severe, dacă nu chiar cel mai sever, din luna aprilie, care de obicei nu este cea mai caldă lună a anului”, a declarat Maximiliano Herrera, climatolog și istoric meteorologic care monitorizează temperaturile extreme. Zeci, dacă nu sute de recorduri de căldură din luna aprilie au fost doborâte, a spus el.

Datele înregistrate într-o singură zi nu indică neapărat o tendință, dar India se confruntă de mult timp cu o căldură din ce în ce mai intensă, alimentată de criza climatică. Verile devin tot mai toride și încep mai devreme. Anul trecut, căldura toridă a ajuns încă din aprilie în anumite regiuni ale Indiei, unde temperaturile au depășit 37,7 °C, cu până la 5 grade peste media sezonieră.

Experții au avertizat că valurile de căldură din India devin atât de extreme, încât ar putea „depăși limita de supraviețuire” pentru oamenii sănătoși până în 2050.

Cel mai periculos fenomen meteo

Căldura este cel mai mortal tip de fenomen meteorologic extrem, iar persoanele vulnerabile sunt cele mai afectate, inclusiv copiii foarte mici și persoanele în vârstă, precum și lucrătorii care își desfășoară activitatea în aer liber, care nu beneficiază de prea multă răcoare în fața soarelui dogoritor. Căldura extremă amenință agricultura și producția alimentară și exercită o presiune enormă asupra economiei și sistemului de sănătate din India.

Valul de căldură din acest an a survenit în contextul în care țara se confruntă și cu consecințele războiului din Iran, care a redus aprovizionarea cu petrol, provocând o penurie de combustibil într-un moment în care nevoile de răcire sunt în creștere.

Unii se tem că ne așteaptă o vară extrem de toridă. Departamentul Meteorologic Indian a avertizat că în anumite regiuni ale țării se preconizează temperaturi de vară peste medie. Sosirea iminentă a fenomenului El Niño, fenomen meteorologic cu originea în Oceanul Pacific, ar putea, de asemenea, să pună în pericol viitorul sezon al musonului din India.

Departamentul Meteorologic Indian a prognozat precipitații musonice sub media anului în 2026, alimentând temerile legate de sectorul agricol al țării, precum și de rezervoarele și acviferele care asigură apa potabilă. Fenomenele El Niño anterioare au adus precipitații mai scăzute și secete mai severe în țară.

Există un risc ridicat ca o căldură extremă să afecteze mai multe state din centrul și estul Indiei la sfârșitul acestei luni, indicele de căldură — care măsoară cât de cald se simte cu adevărat prin combinarea temperaturii, umidității și a altor factori — putând să urce până la 122 și chiar 140 de grade, a spus Herrera. Acestea sunt „niveluri periculoase”, a adăugat el.