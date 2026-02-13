Alcoolul, interzis după 20.00 într-un mare oraș turistic de lângă România

Autoritățile locale încearcă astfel să scape de numeroșii turiști beți din zonele istorice.

Split a devenit primul oraș din Croația care interzice vânzarea de alcool în magazine după ora 20.00, potrivit Express. Asta după ce primarul Tomislav Šuta a descris drept scene „inacceptabile” cu vizitatori în stare de ebrietate în centrul istoric.

Noua măsură va limita vânzările de alcool noaptea târziu în zonele turistice ale orașului în intervalul orar 20.00-6.00. Măsura se va aplica din vară și ar putea fi extinsă și în alte zone ale orașului, mai puțin căutate de turiști. Totuși, măsura nu se va aplica în cluburi, baruri și restaurante.

Oamenii de afaceri locali văd decizia ca pe o încercare de reinterpretare a turismului croat. Orașul Split și-a format o imagine de „destinație de petrecere”, iar autoritățile vor să renunțe la aceasta în favoarea unei destinații culturale și istorice. De asemenea, în viziunea lor măsura nu va opri distracția, ci va încuraja consumul responsabil de alcool.

Măsuri pentru atenuarea turismului excesiv au fost luate și de alte orașe ale Croației. Anul trecut, Hvar a impus restricții stricte privind zgomotul pe timpul verii. Zgomotul a fost limitat la 85 de decibeli, echivalentul unui restaurant aglomerat.

Și autoritățile din Dubrovnik depun eforturi pentru a proteja orașul vechi de haosul provocat de valurile de turiști. Dubrovnik este cea mai aglomerată destinația turistică din Europa și, de aceea, a fost inclusă pe lista orașelor de evitat. Autoritățile au redus numărul vapoarelor de croazieră și cel al turiștilor care intră în Orașul Vechi.

(sursa: Mediafax)