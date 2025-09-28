Alegerile din Republica Moldova: Peste 1,5 milioane de moldoveni au votat

Update 240.000 de persoane au votat în afara Republicii Moldova.

Președinta Maia Sandu a făcut apel către diaspora să meargă la vot.

Președinta a atras atenția că există situații în care „oameni din rețeaua Șor încearcă să împiedice votarea”.

Stire initial Peste 1,38 milioane de moldoveni au votat duminică, reprezentând 46,16% din totalul alegătorilor.

Dintre aceștia, aproape 220.000 au votat în străinătate.

Președinta Maia Sandu a făcut apel către diaspora să meargă la vot.

Președinta a atras atenția că există situații în care „oameni din rețeaua Șor încearcă să împiedice votarea”.

Ministerul Afacerilor Externe din Republica Moldova anunța că alerte cu bombă au fost primite în București și alte cinci orașe din Europa și SUA, conform avertismentelor transmise anterior, făcând parte din acțiunile Rusiei vizând perturbarea procesului electoral la scrutinul parlamentar, duminică.

Inspectoratul General al Poliției Române anunța că verificările preliminare făcute în coordonare cu Serviciul Român de Informații nu confirmă că amenințarea cu dispozitive explozive primită astăzi prin e-mail ar fi una reală.

(sursa: Mediafax)