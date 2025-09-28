UPDATE Alegeri Parlamentare Republica Moldova. Rezultate preliminare: PAS - 42,40%, iar Blocul Patriotic, al lui Igor Dodon - 29,85%

PAS, aflat actualmente la guvernare, a fost votat de 42,40% dintre alegători, în timp ce principala formaţiune de stânga, "Blocul Patriotic" (Blocul Electoral Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul Moldovei), a atras voturile a 29,85% dintre votanţi.



Pe poziţia a treia se află Blocul Electoral "Alternativa", al primarului Chişinăului, Ion Ceban, cu 7,92%, urmat de Partidul Politic Democraţia Acasă, condus de Vasile Costiuc, cu 6,86% , şi Partidul Nostru al lui Renato Usatîi, cu 6,39%.



Ceilalţi competitori nu au trecut pragul electoral.

