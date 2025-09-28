x close
de Redacția Jurnalul    |    28 Sep 2025   •   15:10
Alegeri în Republica Moldova. Alerte cu bombă în București și alte 5 orașe din Europa și SUA
Ministerul Afacerilor Externe din Republica Moldova anunță că alerte cu bombă au fost primite în București și alte 5 orașe din Europa și SUA, conform avertismentelor transmise anterior, făcând parte din acțiunile Rusiei vizând perturbarea procesului electoral la scrutinul parlamentar, duminică.

Pe lângă București, cazuri au fost raportate și în orașele Roma și Genova (Italia), Bruxelles (Belgia), Asheville (SUA) și Alicante (Spania).

Reprezentanții MAE precizează că instituțiile statului au fost pregătite pentru acest scenariu, fiind stabilite proceduri clare și existând o cooperare strânsă cu partenerii internaționali, astfel încât procesul electoral să nu fie afectat.

Cetățenii sunt rugați să urmeze recomandările autorităților și să consulte doar informațiile oficiale, pentru a asigura desfășurarea unui vot corect și sigur.

De asemenea, camerele de supraveghere amplasate în secțiile de vot sunt funcționale și monitorizează instrumentele electorale, pentru ca acestea să rămână intacte până la reluarea votului.

