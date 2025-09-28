Alegeri în Republica Moldova. Peste 15.700 de cetățeni au votat în România până la ora 14:00

Dintre aceștia, 8.556 sunt femei (54,48%), iar 7.150 sunt bărbați (45,52%). Cei mai mulți sunt în categoria 26-35 de ani (27.4%).

În total, 904.492 de persoane și-au exercitat dreptul de vot la alegerile din țara vecină, ceea ce reprezintă 31,27% din totalul alegătorilor înscriși.

Distribuția pe sexe arată o ușoară predominanță a femeilor, acestea reprezentând 53,34% din totalul votanților (482.421), în timp ce bărbații au reprezentat 46,66% (422.071).

Participarea diferă semnificativ în funcție de vârstă:

Tinerii între 18 și 35 de ani au cea mai scăzută prezență, de aproximativ 21% – 57.862 votanți între 18-25 ani și 101.313 între 26-35 ani.

Categoriile de vârstă 56-65 ani și 66-75 ani înregistrează cele mai ridicate rate de participare, 45,72% și respectiv 54,65%.

La categoria 76+ ani, prezența la vot este de 39,11%.