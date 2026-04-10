Orbán acuză Facebook de sabotaj: Algoritmul favorizează rivalul Péter Magyar înainte de alegerile din Ungaria!

Guvernul premierului ungar Viktor Orbán tună și fulgeră împotriva Facebook-ului, acuzând gigantul american că-i subminează campania de realegere prin algoritmi părtinitori. Rivalul său, Péter Magyar, liderul în sondaje, pare să profite din plin de această „armă secretă" digitală, cu doar două zile înainte de alegerile parlamentare cruciale de duminică. Este Facebook-ul noul câmp de luptă al politicii maghiare? Sau e doar o scuză a puterii în declin?

Zoltán Kovács, purtătorul de cuvânt al guvernului Orbán, a declarat pentru POLITICO că „algoritmul Facebook-ului lucrează în mod evident împotriva partidelor de guvernare". Meta, compania-mamă a platformei, neagă vehement acuzațiile, insistând că regulile sunt egale pentru toți. Dar cifrele vorbesc de la sine: deși Orbán are 1,6 milioane de urmăritori față de 930.000 ai lui Magyar, acesta din urmă a generat de aproape două ori mai multe interacțiuni în martie – 14 milioane față de 7,8 milioane ale premierului, conform unui bilanț Telex din 3 aprilie.

De ce explodează Péter Magyar pe Facebook? Secretul „algoritmului"

Péter Magyar a pătruns ca un uragan în politica ungară cu un simplu post viral pe Facebook, în care a denunțat corupția și clientelismul guvernului. De atunci, postează zilnic, reacționând fulgerător la evenimente, acumulând milioane de vizualizări. „Vorbește limba algoritmului și ține pasul cu viteza știrilor, fără să piardă claritatea strategică", explică Márton Hajdu, șeful pentru afaceri UE al partidului Tisza al lui Magyar și candidat parlamentar.

Diferența-cheie? Conform lui Kovács, Orbán este forțat să folosească un profil „politic" restrictiv, în timp ce Magyar operează un cont personal de „figură publică". Asta ar face ca postările premierului să ajungă la mai puțini utilizatori. În martie, tabăra Orbán a raportat blocaje: opoziția ar fi inundat platforma cu sesizări false, iar susținătorii nu mai puteau da like-uri zile întregi. Balázs Orbán, director politic al premierului, a confirmat haosul.

Meta ripostează ferm: „Sistemele noastre nu diferențiază între profiluri profesionale și pagini în distribuție. Nu există restricții pe conturile premierului, nici postări șterse. Standardele comunității se aplică tuturor, cu detectare a abuzurilor coordonate." Dar suspiciunile persistă – oare algoritmul e neutru cu adevărat într-o luptă electorală atât de aprigă?

Sondajele îl dau pe Magyar lider: Tisza la 49%, Fidesz la 39%

Potrivit "Poll of Polls" POLITICO, la 30 martie 2026, partidul Tisza al lui Magyar domină cu 49%, în timp ce Fidesz al lui Orbán stagnează la 39%. Alte formațiuni: MKKP 4%, MH 5%, DK 3%. Graficul arată o ascensiune spectaculoasă a lui Magyar în ultimul an, pe fondul nemulțumirilor față de cele 16 ani de guvernare Orbán. Duminică, ungurii decid dacă „iliberarul" din estul Europei își păstrează puterea sau cade victimă valului anti-establishment.

Facebook-ul e vital în Ungaria: 4 milioane de vizite în februarie 2026, într-o țară de 9 milioane de locuitori, notează misiunea OSCE de observare electorală. Aici, rețelele sociale au devenit arme electorale esențiale în Europa.

Interdicția la reclame politice: Lovitura grea pentru Fidesz

Din octombrie 2025, Meta a interzis reclamele politice pe fondul legislației UE stricte privind transparența. Asta a lovit dur Fidesz, marele spender: în campania pentru europarlamentare 2024, partidul și aliații săi au cheltuit 5,4 milioane euro pe Meta și Google, față de 1,4 milioane ai opoziției (date Political Capital). Bulcsú Hunyadi, expert la think-tank-ul Political Capital din Budapesta, explică pentru POLITICO: „Fidesz s-a bazat masiv pe ads pentru prezență online."

Pentru a ocoli interdicția, Fidesz a creat rețele de activiști online, precum grupul „Fight Club" cu 60.000 de membri, care dau like-uri, share-uri și comentarii coordonate. Fact-checker-ul Lakmusz acuză partidul de exploatare a breșelor din supravegherea Meta. Totuși, stilul personal al lui Magyar – videoclipuri directe, autentice – rezonează mai bine cu algoritmii și publicul, ocolind media controlată de Orbán (80% din peisajul media ungar).

Kovács neagă dominația mediatică: „Nu e adevărat că majoritatea outlet-urilor susțin guvernul. Oamenii iau informații politic din social media, în proporție covârșitoare."

Lupta digitală decide soarta Ungariei: Cine va câștiga duminică?

Această bătălie pe Facebook nu e doar tehnică, ci un barometru al oboselii față de Orbán. Magyar, fost insider guvernamental, a transformat furia anticorupție într-un tsunami viral. Cu interdicții la ads și algoritmi suspectați de părtinire, Fidesz pare prinsă pe picior greșit. Duminică, 9 milioane de unguri votează: continuă era Orbán sau răsare un nou lider?