Paradox la locul de muncă. O tânără a fost concediată pentru că venea înaintea tuturor la serviciu!

Tânăra lucra pentru o companie de logistică și avea programul de lucru stabilit să înceapă la ora 7:30. Cu toate acestea, timp de mai multe luni, ea a ajuns frecvent la locul de muncă înainte de ora stabilită, uneori chiar la 6:45, potrivit publicației elvețiene Blick.

Conform angajatorului, sarcinile sale nu necesitau prezența înainte de începerea oficială a turei. Femeia era responsabilă de verificarea planurilor și rutelor de transport pregătite cu o zi înainte, activitate care trebuia realizată în timpul programului de lucru.

Compania i-a cerut inițial să nu mai ajungă atât de devreme la serviciu, iar ulterior i-a transmis un avertisment scris. Întrucât comportamentul a continuat, angajatorul a decis să îi înceteze contractul de muncă.

Fosta angajată a contestat decizia în instanță, susținând că a acționat din profesionalism și din dorința de a-și îndeplini cât mai bine atribuțiile. Judecătorii au respins însă argumentele sale.

În motivarea deciziei, instanța a arătat că femeia a intrat în incinta companiei fără a avea sarcini de serviciu înainte de începerea programului și că a perturbat organizarea internă. De asemenea, magistrații au subliniat că aceasta a ignorat în mod repetat instrucțiunile și avertismentele primite din partea angajatorului.

Judecătorii au concluzionat că fosta angajată a manifestat „neascultare, neloialitate și abuz de încredere”, considerând concedierea drept o măsură legală și justificată.

Potrivit avocatei specializate în dreptul muncii Inés Calle Lambach, pontarea înainte de începerea oficială a programului, fără desfășurarea efectivă a unei activități profesionale, poate fi interpretată drept un caz de fraudă privind timpul de lucru.

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(sursa: Mediafax)