Opozantul Aleksei Navalnîi a fost ” otrăvit” în închisoare de statul rus, acuză cinci țări europene

”Regatul Unit, Suedia, Franța, Germania și Olanda sunt convinse că Aleksei Navalnîi a fost otrăvit cu o toxină letală”, au anunțat cele cinci țări într-o declarație comună.



Londra anunță, în plus, că va sesiza asupra otrăvirii la Organizația pentru interzicerea armelor chimice (OIAC), ”ca încălcare flagrantă de către Rusia” a convenției sale și a făcut apel la Moscova 'să înceteze imediat această activitate periculoasă'.



Foreign Office explică faptul că ”o muncă colaborativă și constantă a confirmat, prin analize de laborator, că toxina mortală prezentă în pielea unei specii de broască din Ecuador (epibatidină) a fost găsită în eșantioane prelevate de pe cadavrul lui Aleksei Navalnîi”.



Cele cinci state adaugă că această toxină ”foarte probabil i-a provocat moartea”.



Aceste noi concluzii vin să confirme teza apărată de văduva opozantului, Iulia Navalnaia, care a afirmat în septembrie anul trecut că soțul ei a fost”'otrăvit”.



” Numai guvernul rus avea mijloacele, mobilul și ocazia de a utiliza această toxină letală împotriva lui Aleksei Navalnîi în timpul încarcerării sale în Rusia” , a declarat ministrul britanic de externe Yvette Cooper, citată în comunicat.



” Astăzi, alături de văduva sa, Regatul Unit scoate la lumină planul barbar al Kremlinului vizând reducerea sa la tăcere” , a adăugat șefa diplomației britanice.



Militant anticorupție carismatic și opozant al invaziei ruse în Ucraina, Aleksei Navalnîi a murit la 47 de ani în circumstanțe neclare într-o colonie penitenciară din Arctica, în timp ce ispășea o pedeapsă la 19 ani de închisoare pentru acuzații pe care le denunța drept politice.



După moartea sa, autoritățile au refuzat timp de mai multe zile să predea cadavrul său apropiaților, ceea ce a trezit suspiciuni ale susținătorilor săi, care au acuzat puterea că l-a ucis și că a încercat să falsifice cauzele reale ale morții sale. Acuzațiile au fost dezmințite de Kremlin.AGERPRES