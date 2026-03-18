Americanii, loviți de scumpirea benzinei: administrația Trump ia în calcul relaxarea regulilor

Măsura ar putea reduce prețul cu câțiva cenți pe galon și ar beneficia atât consumatorilor, cât și rafinăriilor.

SUA trec în mod normal la amestecuri de benzină de vară pentru a reduce poluarea aerului. Aceste amestecuri au o volatilitate mai scăzută, limitând evaporarea care contribuie la smog în vreme caldă, potrivit Reuters.

Suspendarea temporară a acestor reguli ar permite rafinăriilor să continue să vândă benzină obișnuită, mai ieftină. Comercianții ar putea menține în vânzare și benzina E15 - amestecată cu 15% etanol - pe tot parcursul sezonului estival.

Analiștii spun că schimbarea ar reduce prețurile de vânzare cu amănuntul cu câțiva cenți pe galon.

Prețurile de vânzare cu amănuntul ale benzinei din SUA se află în prezent la 3,84 dolari pentru un galon de benzină obișnuită. Cu o lună în urmă, prețul era de 2,92 dolari. Creșterea de 29% în doar 18 zile este una dintre cele mai rapide înregistrate vreodată, comparabilă cu șocul provocat de uraganul Katrina în 2005.

Țițeiul american a depășit 100 de dolari pe baril pentru prima dată de la șocul energetic Rusia-Ucraina din 2022.

Agenția pentru Protecția Mediului din SUA a declarat că va colabora cu statele pentru a reduce costurile, astfel încât prețurile la benzină să „rămână accesibile pentru toți americanii pe durata verii".

Un oficial al Casei Albe a precizat că nu s-a luat nicio decizie finală. Măsura face parte dintr-un efort mai amplu de a limita consecințele economice ale crizei energetice înaintea sezonului de vârf al călătoriilor de vară.

(sursa: Mediafax)