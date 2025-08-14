Anestezic contaminat cu bacterii, în spitalele din Argentina! Cel puțin 87 de pacienți au murit

Autoritățile argentiniene anchetează moartea a 87 de pacienți din mai multe spitale, care au consumat fentanil medical contaminat cu o bacterie. O plângere a fost depusă de Administrația Națională a Medicamentelor, Alimentelor și Tehnologiilor Medicale din Argentina (Anmat), după ce un spital a descoperit bacteriile Klebsiella pneumoniae și Ralstonia pickettii în fentanil medical, un opioid, administrat pacienților.

Decesele au fost înregistrate în spitale din provincia Buenos Aires, Santa Fe (centru), Formosa (nord-est) și Cordoba (centru), a declarat judecătorul Ernesto Kreplak, responsabil de caz. Cel puțin 24 de persoane sunt implicate în anchetă.

Printre acestea, Ariel Furfaro García, proprietarul companiilor HLB Pharma și Laboratorios Ramallo, care ar fi produs și vândut fentanilul contaminat.

Cinci loturi contaminate ar fi fost distribuite în opt spitale și centre de sănătate din țară. Acum două săptămâni, familiile pacienților decedați au protestat în fața Spitalului Italian din La Plata, la 60 km sud de Buenos Aires, cerând „justiție pentru victimele fentanilului”.

„Fentanilul l-a ucis în câteva zile”, a declarat pentru AFP Alejandro Ayala, fratele lui Leonel, care a murit la vârsta de 32 de ani. Potrivit experților, numărul de decese legate de această contaminare bacteriană ar putea evolua pe măsură ce sunt studiate dosarele medicale ale pacienților decedați.

(sursa: Mediafax)