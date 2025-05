Doi angajați ai ambasadei israeliene au fost uciși într-un atac armat la Washington

Incidentul a avut loc pe stradă în apropierea muzeului. Tot acolo se află un birou FBI și o clădire a Procuraturii.

Un bărbat și o femeie au fost împușcați, potrivit Reuters.

Șefa poliției din Washington, Pamela Smith, a declarat că un singur suspect care a fost văzut plimbându-se în afara muzeului înainte de eveniment se afla în arest. Suspectul a scandat „Palestina liberă”, în arest, a mai spus ea.

Tal Naim Cohen, purtător de cuvânt al ambasadei Israelului la Washington, a confirmat incidentul spunând că doi membri ai personalului au fost împușcați „de la mică distanță” în timp ce participau la un eveniment la muzeu.

Nu au fost oferite alte informații despre atacator, victime sau motivul atacului.

⚡️ The perpetrator of the shooting in Washington, Elias Rodriguez, continued to cheer on Palestine during his arrest by the US police, after employees of the occupation embassy were killed. pic.twitter.com/prVdmdMc9C