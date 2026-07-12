Noi evoluții în cazul morții lui Ann Widdecombe. Un al doilea suspect a fost arestat după ancheta care a șocat Marea Britanie

Noua arestare vine la doar o zi după ce primul bărbat reținut în acest dosar a fost eliberat și exclus din cercetările poliției, semn că anchetatorii urmează toate pistele disponibile pentru a stabili circumstanțele exacte ale crimei.

Un nou suspect, reținut la sute de kilometri de locul crimei

Poliția din Devon și Cornwall a confirmat că un bărbat în vârstă de 28 de ani a fost arestat într-o localitate din South Yorkshire, fiind suspectat de uciderea lui Ann Widdecombe.

Operațiunea a fost desfășurată cu sprijinul polițiștilor din South Yorkshire și al unităților specializate de combatere a terorismului din nord-estul Angliei. Cu toate acestea, autoritățile subliniază că nu există, în acest moment, indicii care să arate că fapta ar avea motivații teroriste sau politice, potrivit BBC.

Suspectul se află în custodia poliției, unde urmează să fie audiat în cadrul anchetei.

Primul suspect a fost eliberat

Cu doar câteva ore înaintea noii arestări, anchetatorii anunțaseră că primul bărbat reținut, în vârstă de 26 de ani, nu mai este vizat de investigație.

Acesta fusese arestat în apropierea locuinței victimei, în Newton Abbot, însă după verificări și administrarea probelor disponibile, poliția a decis să îl elibereze fără a formula acuzații.

Noua evoluție demonstrează complexitatea investigației și faptul că anchetatorii încearcă să stabilească exact cine se află în spatele crimei care a șocat scena politică britanică.

Cum a fost descoperită Ann Widdecombe

Ann Widdecombe a fost găsită fără viață în locuința sa din Haytor, în regiunea Devon, după ce polițiștii au intervenit în urma unei solicitări primite joi.

Potrivit anchetatorilor, fostul politician prezenta răni grave, iar primele concluzii indică faptul că atacul ar fi avut loc cu aproape 24 de ore înainte ca trupul să fie descoperit.

Zona din jurul proprietății a rămas izolată pe parcursul întregului weekend, în timp ce specialiștii criminaliști au continuat cercetările și au ridicat probe de la fața locului.

Poliția exclude, deocamdată, ipoteza unui atentat politic

Imediat după descoperirea crimei, în anchetă au fost implicați și ofițeri ai structurilor britanice de combatere a terorismului.

Autoritățile au explicat însă că aceasta reprezintă o procedură standard în cazul decesului violent al unei personalități publice.

După primele verificări, anchetatorii au transmis că nu există dovezi care să indice că moartea lui Ann Widdecombe ar fi fost motivată politic sau că ar avea legătură cu activitatea sa publică.

Poliția a precizat că nu va publica momentan imagini de pe camerele de supraveghere și nici descrieri ale eventualilor suspecți pentru a nu compromite investigația.

Flori și mesaje de omagiu în fața locuinței sale

În apropierea casei din Dartmoor au fost depuse numeroase buchete de flori și mesaje de condoleanțe.

Printre cei care au venit să îi aducă un ultim omagiu s-a numărat și liderul Reform UK, Nigel Farage, care a descris-o pe Ann Widdecombe drept una dintre cele mai puternice voci ale politicii britanice și o susținătoare fermă a libertății de exprimare.

Și fostul său șofer, Peter Horrall, a declarat că vestea morții sale a fost greu de acceptat, descriind-o drept o persoană directă, sinceră și extrem de respectată de cei care au cunoscut-o.

Mesaje de condoleanțe au fost transmise și de lideri politici din toate partidele importante din Regatul Unit, inclusiv de premierul britanic și de reprezentanții opoziției.

Cine a fost Ann Widdecombe

Ann Widdecombe a avut o carieră politică de aproape un sfert de secol în Parlamentul britanic, fiind deputat conservator între 1987 și 2010.

În perioada guvernării conduse de John Major a ocupat mai multe funcții ministeriale, iar ulterior a devenit una dintre cele mai cunoscute figuri ale opoziției conservatoare.

După retragerea din Parlament, Widdecombe a rămas o prezență constantă în spațiul public. A participat la emisiuni de televiziune cu mare audiență, inclusiv „Strictly Come Dancing” și „Celebrity Big Brother”, înainte de a reveni în politică alături de Brexit Party.

În 2019 a fost aleasă europarlamentar, iar ulterior s-a alăturat partidului Reform UK, unde ocupa funcția de purtător de cuvânt pentru domeniile imigrației și justiției.