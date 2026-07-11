Răsturnare de situație în cazul morții fostei deputate Ann Widdecombe. Suspectul arestat pentru crimă a fost eliberat

Anunțul autorităților vine la doar câteva ore după ce opinia publică din Marea Britanie a fost zguduită de vestea că moartea fostului parlamentar conservator este tratată oficial ca o crimă. În lipsa unui suspect, anchetatorii continuă cercetările și spun că toate pistele rămân deschise.

Poliția britanică: ancheta avansează într-un ritm semnificativ

Potrivit Poliției Devon și Cornwall, tânărul în vârstă de 26 de ani, arestat vineri pentru suspiciuni de omor, a fost eliberat după verificările efectuate și nu mai face obiectul investigației.

Adjunctul șefului poliției, Matt Longman, a declarat că prioritatea anchetatorilor rămâne identificarea persoanei sau persoanelor responsabile pentru moartea fostei deputate.

„Prioritatea noastră este identificarea celor responsabili și analizarea atentă a tuturor probelor disponibile. Detectivii desfășoară numeroase activități investigative și suntem hotărâți să stabilim exact circumstanțele în care s-a produs acest incident”, a declarat oficialul.

Acesta a precizat că investigația „avansează într-un ritm semnificativ”, iar resurse suplimentare vor fi mobilizate pentru elucidarea cazului.

Totodată, poliția a lansat un nou apel către populație, solicitând oricărei persoane care deține informații, indiferent cât de nesemnificative ar putea părea, să contacteze autoritățile.

Matt Longman a cerut publicului să evite răspândirea speculațiilor, în special pe rețelele sociale, pentru a nu afecta desfășurarea anchetei, potrivit BBC.

Ann Widdecombe a fost găsită moartă în locuința sa din Devon

Fosta deputată și fost ministru britanic a fost găsită fără viață joi, în jurul orei 11:40, în locuința sa din Haytor, comitatul Devon.

Echipajele de ambulanță sosite la fața locului au constatat că femeia prezenta răni grave, incompatibile cu viața.

Inițial, moartea sa a fost anunțată de echipa de management, fără a fi oferite detalii privind circumstanțele decesului. Ulterior însă, după primele investigații criminalistice, poliția a confirmat că există suficiente elemente pentru deschiderea unei anchete pentru omor.

Zona din jurul locuinței rămâne izolată, iar criminaliștii continuă să ridice probe și să efectueze cercetări.

Poliția exclude, deocamdată, un motiv politic sau terorist

Deși Ann Widdecombe a fost una dintre cele mai cunoscute și controversate figuri ale politicii britanice din ultimele decenii, anchetatorii au precizat că nu există, în acest moment, indicii care să sugereze că uciderea ar avea o motivație politică.

În urma consultărilor cu structurile britanice de combatere a terorismului, autoritățile au exclus și ipoteza unui atac terorist.

Acest aspect este considerat important având în vedere profilul public al fostei deputate și implicarea sa în numeroase dezbateri controversate din ultimii ani.

O carieră politică de peste două decenii

Ann Widdecombe a fost una dintre cele mai cunoscute personalități ale Partidului Conservator britanic.

Ea a reprezentat circumscripția Maidstone timp de 23 de ani și a ocupat funcții ministeriale în guvernul condus de John Major, între 1994 și 1997, fiind responsabilă de domenii precum Afacerile Interne și ocuparea forței de muncă.

Ulterior, după retragerea din Parlamentul britanic, Widdecombe și-a continuat activitatea politică pe scena europeană.

Una dintre cele mai vocale susținătoare ale Brexitului

În ultimii ani, Ann Widdecombe devenise una dintre cele mai cunoscute susținătoare ale Brexitului.

Ea s-a implicat activ în campania „Vote Leave” înaintea referendumului din 2016, promovând ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană.

În 2019 s-a alăturat Partidului Brexit și a fost aleasă europarlamentar pentru regiunea South West England, mandat pe care l-a exercitat până în 2020.

În 2023, s-a alăturat formațiunii Reform UK, condusă de Nigel Farage.

De-a lungul carierei sale, Widdecombe a fost cunoscută și pentru pozițiile sale conservatoare privind avortul și drepturile comunității LGBTQ+, opinii care au generat numeroase controverse în spațiul public britanic.

Reacții puternice din partea liderilor politici britanici

Moartea fostei deputate a provocat un val de reacții în întreaga clasă politică britanică.

Premierul Keir Starmer a descris vestea drept „șocantă” și a anunțat că a discutat cu președintele Camerei Comunelor, precum și cu liderii principalelor partide politice, pentru a transmite un mesaj de unitate în aceste momente dificile.

Liderul Partidului Conservator, Kemi Badenoch, a declarat că este profund afectată de tragedie și a transmis condoleanțe familiei.

La rândul său, ministrul de Interne, Shabana Mahmood, a calificat circumstanțele morții drept „extrem de tulburătoare” și a cerut publicului să permită poliției să își desfășoare ancheta fără presiunea speculațiilor.

Primarul regiunii Greater Manchester, Andy Burnham, a transmis că Ann Widdecombe a dedicat o viață întreagă serviciului public și a exprimat solidaritatea față de familia acesteia.

Poliția caută în continuare răspunsuri

În prezent, autoritățile britanice continuă ancheta fără a avea un suspect oficial.

Mai multe echipe de detectivi desfășoară verificări din ușă în ușă în localitatea Haytor, analizează imaginile surprinse de camerele de supraveghere și continuă expertizele criminalistice.

Locuința fostei deputate rămâne izolată, iar prezența poliției în zonă este una semnificativă.

Anchetatorii insistă că fiecare informație primită de la cetățeni poate contribui la stabilirea adevărului și la identificarea autorului crimei.