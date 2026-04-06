Anunț important al Iranului: 9 țări pot să tranziteze Strâmtoarea Ormuz

Potrivit documentului, doar navele aparținând țărilor care nu sprijină acțiunile militare ale SUA și Israelului vor putea să tranziteze Strâmtoarea Ormuz.

Decizia vine pe fondul consolidării unui guvern de tranziție la Teheran, care a actualizat lista statelor exceptate de la restricțiile maritime, potrivit dcnews.ro.

9 state care pot să treacă prin Strâmtoarea Ormuz

Lista țărilor care beneficiază de acces la una dintre cele mai importante rute energetice globale reflectă prioritățile strategice ale Iranului:

Irak – considerat partener prioritar, beneficiază de garanții de securitate pentru transporturile maritime.

– considerat partener prioritar, beneficiază de garanții de securitate pentru transporturile maritime. China – principal aliat economic, are acces facil printr-un „coridor verde”, Beijingul fiind și un cumpărător major de energie.

– principal aliat economic, are acces facil printr-un „coridor verde”, Beijingul fiind și un cumpărător major de energie. Rusia – autorizată pentru transport comercial complet, în contextul cooperării logistice cu Iranul.

– autorizată pentru transport comercial complet, în contextul cooperării logistice cu Iranul. India – menține neutralitatea și a obținut permisiuni pentru transporturi energetice esențiale.

– menține neutralitatea și a obținut permisiuni pentru transporturi energetice esențiale. Pakistan – tratat drept stat aliat, cu tranzit asigurat sub escortă discretă.

– tratat drept stat aliat, cu tranzit asigurat sub escortă discretă. Malaezia – a primit inclusiv scutiri de taxe, în urma unor acorduri bilaterale recente.

– a primit inclusiv scutiri de taxe, în urma unor acorduri bilaterale recente. Thailanda – a stabilit un protocol de comunicare care i-a permis reluarea transporturilor.

– a stabilit un protocol de comunicare care i-a permis reluarea transporturilor. Sri Lanka – recompensată pentru cooperarea umanitară și poziția moderată internațională.

– recompensată pentru cooperarea umanitară și poziția moderată internațională. Bangladesh – beneficiază de acces limitat, dar sigur, pentru bunuri esențiale.

Context strategic

Strâmtoarea Ormuz rămâne un punct vital pentru transportul global de petrol, gaze naturale și îngrășăminte pentru agricultură iar controlul accesului în zonă oferă Iranului un instrument geopolitic major.

Noua listă indică o repoziționare clară în jurul unui nucleu de state considerate neutre sau aliate, în timp ce țările percepute ca ostile sunt excluse de la tranzit.

Decizia Teheranului va avea implicații semnificative asupra fluxurilor energetice globale și asupra echilibrului de putere din regiune.