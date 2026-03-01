Arabia Saudită îl convoacă pe ambasadorul Iranului în legătură cu atacurile din Golf

„Ministerul de Externe îl convoacă pe ambasadorul Iranului în Regat ca răspuns la atacurile îndrăznețe ale Iranului care au vizat Regatul și o serie de țări frățești”, a declarat ministerul într-un comunicat publicat pe contul său X, potrivit France24.

Țările din Golf se vor reuni duminică seara pentru a discuta un răspuns unitar la atacurile Iranului, au declarat doi diplomați din Golf, în timp ce Teheranul continuă a doua zi de atacuri după ce atacurile SUA și Israelului au ucis liderul suprem al țării.

„Va fi o reuniune online a miniștrilor de externe ai CCG din cauza închiderii aeroporturilor”, a declarat un diplomat din Golf pentru AFP, solicitând anonimatul pentru a discuta chestiuni sensibile.

El a spus că discuțiile se vor concentra pe „atacurile Iranului asupra statelor din Golf și coordonarea unui răspuns unitar”. Un alt diplomat din Golf a confirmat informația.

Un petrolier al Insulelor Marshall, MKD Vyom, a fost deteriorat în urma unui atac în largul coastei Omanului, potrivit Reuters, care citează sursele sale.

