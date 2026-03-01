Armata SUA a anunțat că trei dintre soldații săi au fost uciși

Până la ora 9:30 ET (16:30, ora României), 1 martie, trei militari americani au fost uciși în acțiune și cinci sunt grav răniți în cadrul Operațiunii Epic Fury.

Alți câțiva au suferit răni minore provocate de șrapnel și comoții cerebrale și sunt în curs de reluare a serviciului. Operațiunile majore de luptă continuă, iar efortul nostru de răspuns este în desfășurare.

„Situația este instabilă, așa că, din respect pentru familii, vom reține informații suplimentare, inclusiv identitatea soldaților noștri căzuți la datorie, până la 24 de ore după ce rudele apropiate au fost anunțate”.

CENTCOM Update



TAMPA, Fla. – As of 9:30 am ET, March 1, three U.S. service members have been killed in action and five are seriously wounded as part of Operation Epic Fury.



Several others sustained minor shrapnel injuries and concussions — and are in the process of being… — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026