x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Armata SUA a anunțat că trei dintre soldații săi au fost uciși

Armata SUA a anunțat că trei dintre soldații săi au fost uciși

de Redacția Jurnalul    |    01 Mar 2026   •   18:40
Armata SUA a anunțat că trei dintre soldații săi au fost uciși
Sursa foto: x.com/CENTCOM/Trei militari au fost uciși în timpul operațiunii militare din Iran

Armata SUA a anunțat că trei dintre soldații săi au fost uciși și alți cinci au fost grav răniți în cadrul operațiunii „Epic Fury”.

Până la ora 9:30 ET (16:30, ora României), 1 martie, trei militari americani au fost uciși în acțiune și cinci sunt grav răniți în cadrul Operațiunii Epic Fury.

Alți câțiva au suferit răni minore provocate de șrapnel și comoții cerebrale și sunt în curs de reluare a serviciului. Operațiunile majore de luptă continuă, iar efortul nostru de răspuns este în desfășurare.

„Situația este instabilă, așa că, din respect pentru familii, vom reține informații suplimentare, inclusiv identitatea soldaților noștri căzuți la datorie, până la 24 de ore după ce rudele apropiate au fost anunțate”.

 

 

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: armata sua soldati ucisi ucişi
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri