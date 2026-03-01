Fostul preşedinte Mahmoud Ahmadinejad, ucis într-un atac aerian asupra Teheranului

Ahmadinejad a fost președintele Iranului timp de opt ani, din 2005 până în 2013, iar în această perioadă a devenit imaginea publică a programului nuclear iranian și a sfidării Teheranului față de Occident.

El a amenințat frecvent cu distrugerea Israelului și a făcut remarci antisemite în mod deschis, câștigând notorietate ca negaționist îndrăzneț al Holocaustului. De asemenea, ridiculizarea pe scară largă în Occident pentru o serie de declarații controversate, inclusiv în timpul unei vizite la New York pentru Adunarea Generală a ONU, când a declarat în fața unui public de la Universitatea Columbia că nu există homosexuali în Iran.