Americanii, puși în dificultate în Arctica: finlandezii i-au „menajat” la exerciții NATO

SUA testează limitele NATO în Arctica. Exercițiul Arctic Forge 25 scoate la iveală dependența Americii de aliații europeni

Exercițiul militar Arctic Forge 25, desfășurat în Finlanda și Norvegia, evidențiază eforturile Statelor Unite de a-și consolida capacitățile militare în Arctica. În același timp, evaluări interne NATO arată că adevărata expertiză în războiul din condiții extreme rămâne în mâinile aliaților europeni, în special ale statelor nordice.

Arctic Forge 25: testul american pentru lupta în condiții extreme

Armata Statelor Unite a desfășurat, anul trecut, exercițiul Arctic Forge 25, o aplicație militară bianuală coordonată de U.S. Army Europe and Africa, menită să consolideze capacitatea de luptă și interoperabilitatea NATO în regiunea arctică.

Exercițiul s-a desfășurat în paralel cu Local Defense Exercise 25 în Finlanda și Joint Viking 25 în Norvegia.

Trupele SUA, antrenate pentru Arctica

Militari din Divizia 11 Aeropurtată și Divizia 10 Munte au fost desfășurați pentru a exersa comanda și controlul unui batalion multinațional, precum și tehnici de supraviețuire și luptă în condiții de frig extrem. De asemenea, militari ai Gărzii Naționale din Virginia participă la antrenamente de geniu militar alături de forțele finlandeze.

În Norvegia, peste 110 militari americani din Brigada 41 Artilerie au fost dislocați la Bardufoss, unde testează capacitatea de a folosi lovituri de precizie cu rază lungă într-un mediu arctic.

„Operarea în nordul îndepărtat le permite forțelor NATO să își antreneze misiunile de luptă și să fie pregătite pentru crize sau conflicte”, a declarat generalul Christopher Donahue, comandantul U.S. Army Europe and Africa.

NATO: Europa duce greul apărării Arctice

În contrast cu mesajele oficiale, oficiali NATO citați de publicația britanică The Times confirmă că responsabilitatea principală pentru operațiunile militare din Arctica revine statelor europene, nu Statelor Unite.

Evaluările interne ale Alianței arată că Marea Britanie, Norvegia, Finlanda și Suedia dispun de cele mai bine pregătite forțe pentru lupta în condiții de ger extrem, teren acoperit de gheață și lumină redusă, în timp ce SUA suferă de deficit de echipamente și experiență.

Americanii, depășiți în exercițiile din nord

Un exemplu frecvent citat este exercițiul Joint Viking, desfășurat anul trecut în nordul Norvegiei. Potrivit unei surse militare, trupele americane au întâmpinat dificultăți majore.

„Comandanții au fost nevoiți să le ceară rezerviștilor finlandezi, care jucau rolul forțelor invadatoare, să reducă intensitatea confruntărilor. Situația devenise jenantă pentru americani”, a declarat sursa.

Rezerviștii finlandezi au fost evaluați ca superiori în mobilitate, rezistență și coordonare tactică, datorită pregătirii constante în condiții arctice.

Dependența SUA de tehnologia europeană

Statele Unite sunt, de asemenea, dependente de Finlanda pentru tehnologia de spargere a gheții, esențială pentru operațiuni navale în apele înghețate. În timp ce flotele nordice dispun de nave specializate și experiență de decenii, SUA nu au capacități similare la scară largă.

„Europenii au savoir-faire-ul”, a spus o sursă militară. „Dacă Washingtonul vrea să apere Arctica, antagonizarea aliaților nordici nu este calea corectă.”

Citește și Trump cumpără spărgătoarele de gheață de top din Finlanda pentru a domina Arctica: Rivalitate cu Rusia și China în plină expansiune

O sursă militară europeană trage un semnal de alarmă: „Americanii nu pot gestiona Groenlanda singuri. Europenii au expertiza necesară.” Dacă Trump critică aliații arctici și încearcă să ocupe insula, securitatea SUA ar putea avea de suferit.

Scenariu plauzibil: Submarin rusesc urmărit sub gheața polară

Imaginați-vă: Submarinul rusesc Vladimir cel Mare (Proiect 955A, cu 16 rachete balistice) părăsește Murmansk și se ascunde sub gheața Arcticii, țintind strâmtoarea GIUK (Greenlanda-Islanda-Marea Britanie).

Un submarin britanic Astute-class îl urmărește discret.

Datele sunt transmise imediat SUA.

Dacă rușii scapă, SUA devine vulnerabilă la atacuri.

„Colaborarea asta ține submarinele ruse departe de coastele americane", explică o sursă navală. Trilateralul SUA-Marea Britanie-Norvegia monitorizează submarinele ruse, împingându-le spre est. O preluare a Groenlandei de către Trump ar rupe aceste acorduri vitale, crescând pericolele, potrivit Politico.

Ed Arnold, expert la Royal United Services Institute, avertizează: „Operațiunea alianței ar colapsa, lăsând SUA mai expusă, nu mai sigură."

Legături de neimaginat care s-ar rupe

Fostul comandant RN, Tom Sharpe, e șocat: "Cooperarea asta funcționează de decenii. E de neconceput să dispară – dar iată-ne aici." Fără "gestionarea spațiului acvatic" de către aliați, submarinele americane (atac și descurajare) devin ținte ușoare.

Trump justifică: „Rachete rusești, distrugătoare chineze – submarine peste tot lângă Groenlanda." Dar experții contrazic: Nu există dovezi pentru o prezență rusă masivă. Manevrele lor vizează Norvegia, Finlanda și Suedia.

Amenințarea Rusia-China în Groenlanda: Informații contradictorii

Rusia : Activitate minimă, resurse deviate spre Ucraina. Poziția arctică e cea mai slabă din ultimii 15 ani (Ed Arnold).

China: Explorări științifice, posibil preludiu militar, dar nu amenințare imediată. Investiții în minerit scad în Groenlanda și Canada (raport Oxford Institute, decembrie 2025).

NATO nu vede urgență: Strategia Pentagon 2024 menționează doar patrule aeriene și maritime, deja în plan.

Arctica, competiție strategică pe termen lung

Generalul britanic Sir James Everard, fost adjunct al comandantului suprem NATO în Europa, a declarat că Arctica nu reprezintă o amenințare militară imediată, ci o zonă de competiție strategică.

„Groelanda este bogată în resurse. Nu e vorba de un conflict iminent, ci de riscuri comerciale și de securitate pe termen lung”, a explicat acesta.

În prezent, planificatorii NATO analizează extinderea supravegherii aeriene, patrule maritime sporite și o prezență navală consolidată în jurul Groenlandei și în nordul Atlanticului, potrivit Defence Blog.